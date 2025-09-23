Gustavo Castillo García

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 4

El 23 de septiembre de 1965 marcó el inicio de la historia de los grupos guerrilleros que surgieron en México en la segunda mitad del siglo XX. En esa fecha, el Grupo Popular Guerrillero (GPG), integrado por maestros rurales, campesinos, líderes agrarios y estudiantes, llevó a cabo la primera acción antigubernamental armada de carácter socialista: 13 guerrilleros intentaron tomar por asalto el cuartel del Ejército en el municipio de Madera, en la sierra de Chihuahua.

La organización, encabezada por Salomón Gaytán, Arturo Gámiz García y Pablo Gómez García, fundada en 1964, fue resultado de la “tiranía con que los cacicazgos de la zona sometían a los campesinos”, señala el informe elaborado en su momento por la hoy extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).

Registros documentales refieren que en 1960, Chihuahua “contaba con 24.5 millones de hectáreas, de las cuales, de 6 a 8 millones correspondían a enormes latifundios que estaban en manos de 300 propietarios.

“Tan sólo Luis Terrazas, por esas fechas era propietario de un millón y medio de hectáreas, seguido de cerca por la Compañía Bosques de Chihuahua, S de RL, y de la sociedad ganadera Cuatro Amigos (propiedad del banquero Carlos Trouyet y Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda y Crédito Público, entre otros), mientras otras 145 familias lo eran de 3 mil 761 hectáreas”, refiere el informe histórico.

“Al mismo tiempo, 100 mil ejidatarios estaban en posesión legal de 4.5 millones de hectáreas. En 1963 había en Chihuahua 50 mil hombres del campo sin tierra y 400 expedientes solicitando la formación de nuevos centros de población agraria”.

Sin embargo, las autoridades estatales del ramo bloqueaban la ejecución de resoluciones presidenciales que beneficiaban a los jornaleros, aunque algunos peticionarios tenían cerca de 20 años de haber iniciado sus gestiones buscando una resolución favorable.

Por otro lado, en 1965 Ciudad Madera ya tenía 12 mil habitantes, aunque su riqueza forestal estaba en manos de la Compañía Bosques de Chihuahua.

Su riqueza ganadera, valuada ese año en 100 millones de pesos (150 mil cabezas de ganado), se concentraba mayoritariamente en Ia familia Ibarra. José Ibarra, el fundador del clan, había llegado procedente de Temósachic a Ciudad Madera en 1935 sin ganado ni tierras.

“Durante años se dedicaron a la fabricación clandestina de xotol. Explotaron a sus peones y les robaron el pago como en la época porfiriana_ [_] Han quemado algunos ranchos, como el de Timoteo Castellanos, en el Salitre, y el de los Olivas en Las Varas [_] Han matado gente en Agua Amarilla, Carrizito, Dolores, Temósachic, en el camino real. Han fabricado delitos y calumnias para mandar a la cárcel a cuanto ciudadano honrado y pacífico les estorba. Han azotado a decenas, han robado mujeres. Todo impunemente. Compran autoridades o las nombran ellos”, narran los registros que dieron origen a la inconformidad y a la lucha armada como única vía para tratar de dotar de tierra a los sin tierra.

Los líderes de este movimiento, los maestros Arturo Gámiz y Pablo Gómez, tuvieron nexos con muchos profesores normalistas del país en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (Fecsm), a la que también perteneció Lucio Cabañas, otro líder guerrillero, como secretario general, de 1962 a 1963.