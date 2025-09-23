L

a familia de Claudia Sheinbaum Pardo es de origen judío. En un texto que publicó en La Jornada el 12 de enero de 2009 narra detalladamente su historia personal. Escribió: “Nada, nada, nada puede justificar el asesinato de un niño. Por eso me uno al grito de millones en el mundo que piden el alto al fuego y el retiro inmediato de las tropas israelíes del territorio palestino”. Han transcurrido tres lustros, podría suponerse que su opinión como Presidenta de la República ha cambiado. Básicamente sigue siendo la misma: “El posicionamiento de México, de acuerdo con la comunidad internacional, es parar el genocidio en Gaza”, expresó ayer en la mañanera. “Y, por supuesto, el reconocimiento de los dos estados: el Estado de Israel y el Estado palestino. Y que no puede haber una agresión a la población civil como la que está habiendo en este momento. Esa es la posición que lleva el canciller (Juan Ramón de la Fuente) a la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas, y la posición que tenemos nosotros, y es importante que se conozca”.

Reconocimiento de Palestina

Agregó Sheinbaum: “La primera vez que un presidente, una presidenta, en este caso la Presidenta, entrega o recibe las cartas credenciales del Estado palestino y se reconoce como embajadora a quien hoy está fungiendo como embajadora de Palestina es con nuestro gobierno. Y buscando siempre, como Estado mexicano, como nación, dentro de nuestra política exterior: la paz, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos”. Así lo mandata la Constitución. La respuesta de la embajada palestina: “Agradecemos a la presidenta @Claudiashein por las posiciones de principios de México y por llamar las cosas por su nombre: lo que ocurre en Gaza es genocidio. Nombrarlo es un acto de verdad, y la verdad es el primer paso hacia la justicia”.

No tenían posibilidades de vivir

“Soy médico especialista en ortopedia y traumatología, me escribe Salvador Antonio Arteaga Domínguez, a propósito de la tragedia del puente La Concordia; me tocó vivir la tragedia de San Juanico, ver quemadas a personas en 100 por ciento de superficie corporal caminando, hablando y muriendo rápidamente. Y agrega: “El tratamiento de un quemado de segundo y tercer grados es carísimo y cualquier ser humano con quemaduras por arriba de 60 por ciento de superficie corporal de segundo y tercer grados tiene una probabilidad de sobrevida bajísima. Desde que salieron las primeras notas y las descripciones superficiales de los lesionados, los que conocemos algo de esta situación pensamos que la mayoría de estos lesionados moriría”.