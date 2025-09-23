Martes 23 de septiembre de 2025, p. 25
“¿Vas a reconocer un Estado de Palestina en medio del genocidio? ¿Por qué no detener la matanza como prioridad? La gente no requiere un país ahora, necesita comer, dejar de estar hambrienta y de ser asesinada. Está bien reconocerlo, pero eso debió hacerse en los años 90 del siglo pasado, cuando presionaron a los palestinos a firmar el acuerdo de Oslo. No después de que Israel mató la solución de dos estados.”
Basilea Adra, documentalista palestino, codirector de No Other Lands, ganador del Oscar
“No estoy solo; la mayoría de quienes defendieron a Israel ahora ven que ha ido demasiado lejos.”
Piers Morgan, periodista británico, quien cambió su postura sobre el régimen de Tel Aviv y condenó los ataques como genocidio y limpieza étnica que “ocurren ante los ojos del mundo”