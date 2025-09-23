▲ Comuneros de San José de Morelos, municipio de Libres, en Puebla, exigieron el cierre inmediato del basurero de desechos porcinos de la empresa Granjas Carroll. Foto La Jornada de Oriente

Yadira Llaven

La Jornada de Oriente

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 30

Puebla, Pue., La Coordinadora regional de comisariados ejidales y comunales de la cuenca Libres Oriental y el Centro de Estudios Ecuménicos (CEE) denunciaron tiraderos clandestinos a cielo abierto, donde se presume que la empresa Granjas Carroll deposita desechos de sus operaciones porcinas y alertaron que eso representa un riesgo ambiental y de salud, pues no reciben tratamiento.

Al respecto, Jesús Pérez Juárez, sociólogo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y miembro del Centro de Estudios Ecuménicos, denunció en entrevista que como prueba, los afectados han presentado material gráfico donde se ven los residuos porcinos al aire libre.

Señaló que representantes de la transnacional porcícola han intentado justificar esta práctica, arguyendo que son abono orgánico.

Ante esta situación, dan acompañamiento a los ejidatarios y documentan los problemas de salud en la comunidad de San José Morelos, municipio de Libres.

Los afectados señalaron que la mayoría de estos desechos no son compostables, lo que contamina el suelo y deteriora el ambiente.

El académico precisó que la problemática se centra en terrenos de San José Morelos, donde se ha identificado que los basureros son temporales, debido a que permanecen en un punto durante algunas semanas y luego los trasladan a otro lugar. Según el testimonio de los campesinos, los predios contaminados vuelven a utilizarse como tierras de cultivo.