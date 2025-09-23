Estados
En Sonora, Durazo entrega albergue para familiares de pacientes del HGE
Foto
Periódico La Jornada
Martes 23 de septiembre de 2025, p. 29

Hermosillo, Son., En cumplimiento a su compromiso con la atención a la salud en el estado y garantizar condiciones dignas para pacientes y familiares, el gobernador Alfonso Durazo Montaño inauguró el Albergue del Hospital General de Especialidades (HGE), con una inversión histórica de 33.2 millones de pesos, una obra que beneficiará a más de 1.6 millones de personas foráneas que acuden a recibir atención médica en Hermosillo.

El mandatario estatal subrayó que este espacio surge como respuesta a una necesidad de miles de familias que, ante la enfermedad de un ser querido, no contaban con un lugar seguro y digno donde permanecer.

Destacó que el nuevo edificio cuenta con 83 camas distribuidas en dos plantas y con espacios adecuados para ofrecer tranquilidad, higiene y seguridad a quienes lo requieran.

 

 

