De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 29

Periodistas del estado de Guerrero condenaron la agresión que Sergio Ocampo Arista, corresponsal del periódico La Jornada en Chilpancingo y director de Radio Universidad, sufrió a manos de un empleado de Comunicación Social el viernes pasado, cuando cubría un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En una carta, expusieron que ante las agresiones contra el gremio “no podemos guardar silencio o agachar la cabeza. Reprocharon que se “siga tratando igual a la prensa que el viejo régimen o régimen neoliberal”.

Criticaron la instalación de “vallas insultantes” para contener el desempeño periodístico, coartando con ello la libertad de expresión.

El viernes, en el acto que encabezó Sheinbaum Pardo en el Polideportivo de Chilpancingo, Sergio Ocampo, considerado un referente del gremio en la entidad, con más de 40 años de trayectoria, fue golpeado por un empleado, quien además le lanzó una silla que le lastimó el pómulo derecho.

En el forcejeo resultó lesionado José Miguel Sánchez, reportero del periódico El Sur.

Por ello, los comunicadores pidieron a Sheinbaum Pardo que se deslinden responsabilidades y se revise el protocolo de actuación de la Ayudantía de la Presidencia de la República.