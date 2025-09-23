Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 8

El Festival de Cine Alemán llevará a cabo su edición 24 “celebrando el cine controversial”, con estrenos de películas, retrospectivas e invitados especiales. En entrevista con este diario, la directora del certamen, organizado por el Instituto Goethe, Ana Zamboni mencionó: “Lo más retador en esta entrega es tratar de sorprender con algo nuevo a la audiencia, con algo diferente. Porque lo que pretendemos es que cada edición de nuestro festival sea única e inolvidable. Tratar de superarnos respecto a la edición anterior; claro, aprender de nuestros errores y potencializar nuestros aciertos para que cada festival a la gente le resulte memorable”.

Cabe mencionar que hace un año la Semana de Cine Alemán mutó en Festival de Cine Alemán y reclamó sus ediciones anteriores, por eso este año se señala como su entrega número 24. Zamboni resumió la progresiva mutación en estas dos ediciones recientes: “Cambiamos a festival porque siempre nos hacían la pregunta de por qué nos seguíamos llamando semana sí teníamos características de festival. La programación que logramos era para un festival, con proyección de películas retrospectivas, participación de cineastas alemanes, actividades de formación para la industria, así que decidimos dar el brinco hacia el Festival de Cine Alemán”.

Hoy, inauguración en el Esperanza Iris

Para la inauguración de hoy en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, se presentará Köln 75, de Ido Fluk, musicalizada en vivo por Moondogma, un proyecto musical de Los Shajatos, con la participación especial de la reconocida actriz Ilse Salas, relató Zamboni.

“Contaremos también con un premio; en realidad, dos, uno al cine alemán y otro al mejor cortometraje mexicano, ya que el Instituto Goethe siempre ha propiciado el intercambio entre los dos países. No se trata únicamente de ver lo que se hace en Alemania que, cabe mencionar, en el festival sólo participan óperas primas y segundas películas de cineastas alemanes.”