Deportes/Detroit se impone 38-30 a Baltimore/
Al cierre
Detroit se impone 38-30 a Baltimore
Foto
Foto Ap
Periódico La Jornada
Martes 23 de septiembre de 2025, p. a35

Los Leones de Detroit, impulsados por un demoledor ataque terrestre, se impusieron 38-30 a los Cuervos de Baltimore, en el partido que se disputó en el M&T Bank Stadium, en el cierre de la jornada tres de la NFL. Los corredores de Detroit David Montgomery y Jahmyr Gibbs anotaron cada uno en dos ocasiones por la vía terrestre, mientras el mariscal Jared Goff solamente tuvo un envío a zona roja. Por los Cuervos, el pasador Lamar Jackson, quien mandó tres pases a las diagonales, sufrió el juego al ser capturado en siete ocasiones.

