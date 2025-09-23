Erendira Palma Hernández

Desde sus raíces como mujer otomí, Ibeth Roca Zamora ya era consciente de los obstáculos y la discriminación que habría de enfrentar. Con un estilo fajador y siempre defendiendo sus derechos para un pago y trato digno, la mexiquense se consolidó en la década pasada como una de las mejores boxeadoras mexicanas tras vencer a la estadunidense Ava Knight y ser la primera tricolor en coronarse en tres divisiones. Hoy, a sus 36 años, se retira para vivir el anhelo de la maternidad, una etapa que debió postergar por el éxito deportivo.

“Como mujeres sí podemos desenvolvernos en todas las áreas, pero en mi caso, mi cuerpo no iba a poder seguir peleando después de tener hijos, a diferencia de un hombre que puede continuar con su carrera sin problema al ser padre”, apuntó Zamora en entrevista con La Jornada.

Esmeralda Moreno, Yessica Kika Chávez e incluso Ana María Torres son parte de la mayoría de boxeadoras que dejaron su carrera en los encordados después de convertirse en madres; una etapa que muchas veces es complicado de compaginar con el deporte de alto rendimiento.

La muerte de su madre el año pasado hizo reflexionar a Zamora respecto a su plan de vida. Tal como ella misma lo señaló, ya había postergado la maternidad y su cuerpo comenzaba a marcar un tiempo para tomar decisiones. Fue así que después del nacimiento de su hijo en abril pasado decidió retirarse, aun cuando se le considera un referente del boxeo femenil tricolor.

“Después de que falleció mi mamá, entendí que la vida pasa muy rápido, fue el momento de ponerle punto final a mi carrera boxística. Mi esposo y yo tenemos seis años de casados. Me hubiese gustado mucho retirarme en una pelea, pero debía tomar una decisión y era el momento de tener a mi bebé”, narró.

Justo cuando se vivía a inicios de la década pasada el boom del boxeo femenil mexicano con las hazañas de Ana María Torres, Jackie Nava y Mariana Barby Juárez, surgió un nuevo talento con las características de un estilo fajador: Ibeth Roca Zamora, joven proveniente de San Cristóbal Huichochitlán y quien siempre presumía sus raíces indígenas aun cuando sufrió discriminación.

Sin embargo, esa visibilización que había alcanzado el boxeo femenil no se veía reflejada en los bolsillos de las nuevas generaciones de peleadoras, pues los pagos seguían siendo bajos en comparación con la categoría varonil. Además, las contiendas estelares aún eran sólo para hombres y en muchas ocasiones los promotores no cumplían con los contratos.

El potencial de Ibeth quedó confirmado rápidamente cuando viajó a Panamá en 2009 para coronarse en la división paja de la Asociación Mundial de Boxeo y cuatro años después al ganar en Japón el campeonato minimosca del Consejo Mundial de Boxeo.