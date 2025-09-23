Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. a11

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ratificó que a los deportistas de alto rendimiento se les respalda para que puedan contender en mejores condiciones a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Destacó que si se requiere el apoyo para que se puedan contratar a entrenadores venidos del extranjero, se procederá aunque esas decisiones se las dejará al titular de la Conade Rommel Pacheco.

Sheinbaum Pardo abordó el tema a pregunta expresa durante su conferencia sobre el caso de la entrenadora de clavados de origen chino, Ma Jin.

Subrayó que en ese caso se les está dando todo el apoyo y recordó que en su momento Jin la visitó acompañando al clavadista Osmar Olvera, quien había obtenido la medalla de oro en el mundial de deportes acuáticos Singapur 2025.