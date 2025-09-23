Martes 23 de septiembre de 2025, p. a11
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ratificó que a los deportistas de alto rendimiento se les respalda para que puedan contender en mejores condiciones a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).
Destacó que si se requiere el apoyo para que se puedan contratar a entrenadores venidos del extranjero, se procederá aunque esas decisiones se las dejará al titular de la Conade Rommel Pacheco.
Sheinbaum Pardo abordó el tema a pregunta expresa durante su conferencia sobre el caso de la entrenadora de clavados de origen chino, Ma Jin.
Subrayó que en ese caso se les está dando todo el apoyo y recordó que en su momento Jin la visitó acompañando al clavadista Osmar Olvera, quien había obtenido la medalla de oro en el mundial de deportes acuáticos Singapur 2025.
“Se le está dando todo el apoyo de distintas maneras. Por supuesto que queremos que esté aquí (Ma Jin). La definición de si traemos a un entrenador de fuera o no, depende de Rommel y de los equipos y de los propios deportistas, y también de alguna federación. Es una decisión que le dejamos a quien sabe, que es Rommel y quien dirige la Conade.
La Presidenta dijo que en su caso si se determina que se requiere traer un entrenador del extranjero, “por supuesto que se le da todo el apoyo para que así sea”, porque es necesario darle reconocimiento tanto a los deportistas como a los entrenadores.