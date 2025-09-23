Lamine Yamal recibió el premio Kopa al mejor futbolista Sub-21 por segundo año consecutivo
Martes 23 de septiembre de 2025, p. a10
París. El francés Ousmane Dembélé obtuvo su primer Balón de Oro y Aitana Bonmatí se consolidó como si fuera una coleccionista de este trofeo tras recibir el premio femenino por tercer año consecutivo.
Dembélé fue premiado después de que llevó al París Saint-Germain a su primer título de la Liga de Campeones. En la ciudad donde juega, Dembélé subió al trono del futbol masculino para convertirse en el sexto francés en ganar el trofeo después de Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane y Karim Benzema. El anterior ganador fue Rodri Hernández, el centrocampista español del Manchester City.
Mientras que Bonmatí ganó por delante de Mariona Caldentey, su compañera en la selección de España. Al incluir ambas ramas, la volante del Barcelona es la tercera en recibir el premio en tres años consecutivos, siguiendo los pasos de Michel Platini (1983-85) y Lionel Messi (2009-12).
Con la marcha de Kylian Mbappé al Real Madrid, parecía abrirse un abismo bajo los pies del PSG. Pero emergió entonces la figura de Dembélé, hasta entonces lastrado por las lesiones y a la sombra de otras estrellas, pero asumió la responsabilidad, y ahora fue recompensado con un Balón de Oro.
Tachado durante años de inmaduro, frágil físicamente, e impreciso de cara a gol, Dembélé dio un paso al frente para llevar al PSG al cielo europeo y convertirse así en el sexto jugador francés en conquistar el preciado galardón individual.
Fue una temporada con un vuelco radical para Dembélé. Su técnico Luis Enrique llegó a marginarlo por indisciplina. Pero una vez reasentado como el número nueve, se convirtió en una máquina de goles e inspiró la histórica campaña europea del PSG. El club francés también completó un cuádruple de títulos la temporada pasada.
En la final de la Liga de Campeones, Dembélé fue elogiado por su aportación en la asfixiante presión del PSG y su capacidad para defender en la goleada 5-0 al Inter de Milán.
Firmó 35 goles y 16 asistencias en 53 partidos oficiales la temporada pasada. Participó en 14 tantos (ocho goles, seis asistencias) en la Liga de Campeones en 15 encuentros.
Dembélé recibió el Balón de Oro de manos de Ronaldinho, el brasileño que ganó el premio en 2005, y se emocionó durante su discurso de aceptación en el que pidió a su madre que se uniera a él en el escenario.
“Es increíble ganar un trofeo como este”, dijo en francés. “Trabajé para el equipo para ayudar a ganar la primera Champions. Ser luego recompensado con un trofeo individual como el Balón de Oro es realmente excepcional”.
“Quiero dar las gracias al PSG que me vino a buscar en 2023 y a Luis Enrique, que es como mi padre”, agregó. “Este equipo estuvo maravilloso en la temporada. Han estado conmigo en las buenas y en las malas. Este premio individual nos lo llevamos todos como equipo”.
Dembélé superó al adolescente Lamine Yamal. El delantero del Barcelona, que cumplió 18 años en julio, brilló para que su club se consagrase en La Liga y la Copa del Rey la temporada pasada, además de alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones. También irrumpió a lo grande para que España conquistase la Eurocopa en julio de 2024.
Lamine recibió el premio Kopa al mejor jugador Sub-21 por segundo año consecutivo.
Aunque Bonmatí salió derrotada ante Inglaterra en una tanda de penales en la final del Campeonato Europeo Femenino el verano pasado, fue nombrada la mejor jugadora del torneo, que comenzó sólo días después de ser hospitalizada por meningitis viral.
El penal de Bonmatí en la tanda fue uno de los dos detenidos por Hannah Hampton, quien fue votada como la mejor portera femenina.
Un galardón que supone el quinto consecutivo para el futbol femenino español, después de los logrados por su compañera en el Barça y en la selección Alexia Putellas.
“Es increíble este sentimiento. Nunca lo imaginé de niña”, dijo Bonmatí. “Cuando era pequeña no podía pensar que podía existir el futbol femenino. Es un honor poder hacer historia. Hemos pasado un año complicado, ganamos unos trofeos y perdimos otros”.
Bonmatí completó un triplete doméstico de títulos con el Barcelona, además de llegar a la final de la Liga de Campeones.
El Kopa femenino también quedó en manos del Barcelona, para la delantera Vicky López. Sarina Wiegman, quien llevó a Inglaterra a la victoria europea, obtuvo el premio Johan Cruyff a la mejor entrenadora femenina. En una gran noche para el PSG, Luis Enrique se impuso en la categoría masculina. El París fue votado como club masculino y Donnarumma recibió el galardón Lev Yashin como portero.
Los trofeos Gerd Müller masculino y femenino para los máximos goleadores fueron para Ewa Pajor del Barcelona y Viktor Gyokeres, quien fichó con Arsenal este verano procedente del Sporting Lisboa.
El Balón de Oro fue creado por la revista France Football y se ha otorgado desde 1956 para hombres, y desde 2018 para mujeres. Es votado por periodistas de los 100 países principales en el ranking de la FIFA para el premio masculino y de las 50 naciones mejor clasificadas por la FIFA para el galardón femenino.