Martes 23 de septiembre de 2025, p. a10

París. El francés Ousmane Dembélé obtuvo su primer Balón de Oro y Aitana Bonmatí se consolidó como si fuera una coleccionista de este trofeo tras recibir el premio femenino por tercer año consecutivo.

Dembélé fue premiado después de que llevó al París Saint-Germain a su primer título de la Liga de Campeones. En la ciudad donde juega, Dembélé subió al trono del futbol masculino para convertirse en el sexto francés en ganar el trofeo después de Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane y Karim Benzema. El anterior ganador fue Rodri Hernández, el centrocampista español del Manchester City.

Mientras que Bonmatí ganó por delante de Mariona Caldentey, su compañera en la selección de España. Al incluir ambas ramas, la volante del Barcelona es la tercera en recibir el premio en tres años consecutivos, siguiendo los pasos de Michel Platini (1983-85) y Lionel Messi (2009-12).

Con la marcha de Kylian Mbappé al Real Madrid, parecía abrirse un abismo bajo los pies del PSG. Pero emergió entonces la figura de Dembélé, hasta entonces lastrado por las lesiones y a la sombra de otras estrellas, pero asumió la responsabilidad, y ahora fue recompensado con un Balón de Oro.

Tachado durante años de inmaduro, frágil físicamente, e impreciso de cara a gol, Dembélé dio un paso al frente para llevar al PSG al cielo europeo y convertirse así en el sexto jugador francés en conquistar el preciado galardón individual.

Fue una temporada con un vuelco radical para Dembélé. Su técnico Luis Enrique llegó a marginarlo por indisciplina. Pero una vez reasentado como el número nueve, se convirtió en una máquina de goles e inspiró la histórica campaña europea del PSG. El club francés también completó un cuádruple de títulos la temporada pasada.

En la final de la Liga de Campeones, Dembélé fue elogiado por su aportación en la asfixiante presión del PSG y su capacidad para defender en la goleada 5-0 al Inter de Milán.

Firmó 35 goles y 16 asistencias en 53 partidos oficiales la temporada pasada. Participó en 14 tantos (ocho goles, seis asistencias) en la Liga de Campeones en 15 encuentros.

Dembélé recibió el Balón de Oro de manos de Ronaldinho, el brasileño que ganó el premio en 2005, y se emocionó durante su discurso de aceptación en el que pidió a su madre que se uniera a él en el escenario.

“Es increíble ganar un trofeo como este”, dijo en francés. “Trabajé para el equipo para ayudar a ganar la primera Champions. Ser luego recompensado con un trofeo individual como el Balón de Oro es realmente excepcional”.