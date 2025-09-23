Martes 23 de septiembre de 2025, p. 5
París. El Centro Pompidou de París, que alberga una de las colecciones de arte moderno más importantes del mundo, cerrará durante un lustro para someterse a una profunda renovación.
El museo atrae cada año a millones de visitantes que acuden para admirar la arquitectura y las obras de arte que aloja.
El centro, diseñado por los arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers, bautizado en honor al ex presidente Georges Pompidou, abrió sus puertas en 1977. El edificio, que recibió 5 millones de visitantes en 2024, tiene nueve pisos.
“Estoy un poco triste; me resulta muy extraño pensar que no volveremos más al menos durante cinco años. Es un lugar que me encanta, y a mis hijos y a mi nieta de cinco años también”, declaró Claudie Rocard-Laperrousaz, artista y fotógrafa de 65 años.
Su colección permanente cerró al público en marzo, cuando se empezaron a retirar las piezas expuestas, entre las que se encuentran obras de Francis Bacon, Frida Kahlo, Salvador Dalí y Marcel Duchamp.
Las exposiciones temporales permanecieron abiertas, pero ayer fue la fecha límite para ver la última muestra, una retrospectiva del artista alemán Wolfgang Tillmans.
El museo permaneció abierto excepcionalmente hasta las 23 horas con entrada gratuita, y reabrirá en 2030. No obstante, del 22 al 25 de octubre acogerá un espectáculo musical y artístico con motivo de la semana del arte contemporáneo de París.
Durante las reformas, sus colecciones permanentes podrán verse en Francia y en otros museos en el extranjero.
El cierre también afectará a las tiendas y restaurantes de la zona, que dependen de este lugar para atraer clientes.
“Estamos muy preocupados. Todo el barrio va a cambiar”, afirmó Alexandre Mahfouz, gerente de una galería situada frente a la entrada del Centro Pompidou y presidente de la asociación de comerciantes del barrio.
Arquitecta mexicana
El icónico edificio se ha ido deteriorando con el paso del tiempo y la cantidad de visitantes que recibe. Entre los propósitos de la renovación está la eliminación del amianto, la mejora de la accesibilidad, la seguridad y una remodelación completa del interior.
También se programó una mejor protección climática con un nuevo sistema de impermeabilización para “reducir en 40 por ciento la factura energética”, detalló el presidente del establecimiento, Laurent Le Bon.
Se mantendrá el exterior, “pero desde el sótano hasta la última planta se cambiará todo”, afirmó.
Una inmensa terraza abierta al público en la séptima planta ofrecerá unas vistas impresionantes de París.
“Esperamos que los visitantes tengan el mismo impacto que cuando el centro abrió en 1977”, agregó.
La remodelación estará dirigida por la pareja francojaponesa Nicolas Moreau e Hiroko Kusunoki, junto con la arquitecta mexicana Frida Escobedo, y la firma AIA Life Designers.
“El Pompidou es quizá el museo que más me ha impactado en mi carrera”, declaró Escobedo tras ser elegida para el proyecto. “Tiene que ver mucho con la idea del espacio público, como algo que no pertenece a un contenedor cerrado. No es sólo el Pompidou: es una plaza que se extiende, que genera contenidos”.
El monto de la renovación se estima en 540 millones de dólares.