▲ Edificio del Centro Pompidou en París, con su característico exterior multicolor y escaleras mecánicas a la vista. Foto Afp

Afp

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 5

París. El Centro Pompidou de París, que alberga una de las colecciones de arte moderno más importantes del mundo, cerrará durante un lustro para someterse a una profunda renovación.

El museo atrae cada año a millones de visitantes que acuden para admirar la arquitectura y las obras de arte que aloja.

El centro, diseñado por los arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers, bautizado en honor al ex presidente Georges Pompidou, abrió sus puertas en 1977. El edificio, que recibió 5 millones de visitantes en 2024, tiene nueve pisos.

“Estoy un poco triste; me resulta muy extraño pensar que no volveremos más al menos durante cinco años. Es un lugar que me encanta, y a mis hijos y a mi nieta de cinco años también”, declaró Claudie Rocard-Laperrousaz, artista y fotógrafa de 65 años.

Su colección permanente cerró al público en marzo, cuando se empezaron a retirar las piezas expuestas, entre las que se encuentran obras de Francis Bacon, Frida Kahlo, Salvador Dalí y Marcel Duchamp.

Las exposiciones temporales permanecieron abiertas, pero ayer fue la fecha límite para ver la última muestra, una retrospectiva del artista alemán Wolfgang Tillmans.

El museo permaneció abierto excepcionalmente hasta las 23 horas con entrada gratuita, y reabrirá en 2030. No obstante, del 22 al 25 de octubre acogerá un espectáculo musical y artístico con motivo de la semana del arte contemporáneo de París.

Durante las reformas, sus colecciones permanentes podrán verse en Francia y en otros museos en el extranjero.

El cierre también afectará a las tiendas y restaurantes de la zona, que dependen de este lugar para atraer clientes.