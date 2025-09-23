▲ Ó: Instrucciones para salir del agua, tendrá tres funciones en el Laboratorio de Creación Artística del Jardín y Pabellón Escénico Chapultepec. Foto Luz y Sombra Danza Teatro

Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 4

La figura de Ofelia y su trágico final en la obra Hamlet, del dramaturgo inglés William Shakespeare, inspiró a la coreógrafa María Fernanda Baez y a la directora Cinthya Oyervides a crear Ó: Instrucciones para salir del agua, donde hacen una relectura contemporánea de ese personaje y se exploran temas como la violencia hacia las mujeres y la deshumanización.

El unipersonal, interpretado por Baez, se presentará de hoy, mañana y el jueves a las 19 horas en el Laboratorio de Creación Artística del Jardín y Pabellón Escénico Chapultepec, en la Ciudad de México.

En entrevista con La Jornada, las creadoras compartieron su visión de la figura de Ofelia y cómo la reinterpretaron en su pieza de danza-teatro.

María Fernanda Baez explicó que se interesó en la obra de Shakespeare por la complejidad del personaje de Ofelia, su locura, deseos y sueños. “Quería explorar estos elementos y ver cómo podían ser ricos en escena”.

Lejos de ser una adaptación narrativa, la obra encarna a Ofelia desde el cuerpo, al resignificar su historia como un eco persistente de las violencias que siguen marcando la experiencia de muchas mujeres.

Las creadoras coincidieron en que el tema de Ofelia aún es relevante después de cuatro siglos: “Al ser mujer, todas somos Ofelia, porque vivimos en sistemas que nos ponen en desventaja y en situaciones violentas y deshumanizantes”. La obra es un llamado a reflexionar sobre la condición de las mujeres en la sociedad actual y a cuestionar los papeles y expectativas que se nos imponen.

Oyervides destacó que la obra tiene una mirada feminista y una perspectiva de género, no sólo porque quisieron hacer una obra feminista, sino porque el tema de Ofelia lo demanda. “La violencia hacia las mujeres es un problema global que no ha disminuido; está aumentando y lo vemos en países del primer mundo, como Francia”.

Experiencia estética y crítica

La obra, cuya producción está a cargo de la compañía independiente Luz y Sombra Danza Teatro, es una experiencia estética y crítica que invita al público a reflexionar sobre la condición de las mujeres en la sociedad actual.