Irene Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 3

Mazatlán, Sin., El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Sinaloa inició los trabajos para integrar el juego de pelota ulama al inventario de patrimonio cultural inmaterial de México y, posteriormente, al de patrimonio de la humanidad de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), informó el delegado Servando Rojo Quintero.

Señaló que se busca salvaguardar el valor histórico del juego de pelota y la identidad del estado, al ser una de las expresiones culturales más importantes que se conservan de manera auténtica en México, así como para fortalecer el reconocimiento de las comunidades como guardianas de un patrimonio único en el mundo que mantiene viva la tradición de las canchas, conocidas como tastes.

Consideró que, a diferencia de otras regiones de Mesoamérica en las que desapareció el juego de pelota con la llegada de frailes y la imposición de prácticas religiosas, en el norte-centro y sur de Sinaloa el ulama se sigue transmitiendo de generación en generación.

Rojo Quintero mencionó que la delegación del INAH, en coordinación con los ayuntamientos, impulsa la construcción de campos de ulama con instalaciones dignas.

En la entidad, el juego de pelota se practica en las modalidades de antebrazo (en los municipios de Salvador Alvarado, Angostura y Guasave), de mazo (en Mocorito), casi extinta, y de cadera (en Escuinapa, San Ignacio y Mazatlán).

El historiador Manuel Aguilar Moreno asegura que el ulama es la variante del juego de pelota mesoamericano sobreviviente de la Conquista, que se juega en algunas comunidades de Sinaloa y tiene una historia de unos 3 mil 500 años .

Edaly Quiroz Moreno, subdirectora de Patrimonio Cultural Inmaterial del INAH, sostuvo reuniones a principios de septiembre con representantes de los portadores del juego de la zona centro-norte y de la zona sur.