Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 3

Ante las guerras en curso, el pensamiento pacifista se revitaliza con la plataforma digital Global Gandhi, lanzada la madrugada de ayer. Su finalidad es ampliar el alcance de instituciones y personas que están difundiendo, “con una voz tan rica y un excelente contenido”, el mensaje de Mahatma Gandhi, dijo Sam Pitroda, presidente de la Red Global Gandhi.

Durante una conferencia virtual, que reunió a expertos e interesados en el político pacificista indio, Pitroda dijo que en el sitio web globalgandhi.com/ “queremos reunir a todas las principales instituciones, personas y expertos en una plataforma común para amplificar la voz de Gandhi”.

La iniciativa acopia herramientas, incluida la inteligencia artificial (IA), sobre la cultura de la paz con el fin de ayudar a “mejorar la comunicación, la cooperación y la cocreación entre instituciones gandhianas, expertos y universidades que enseñan el pensamiento gandhiano” y los interesados en esa filosofía.

El ingeniero en telecomunicación refirió que “Gandhi es más relevante hoy que nunca” ante la encrucijada mundial actual, con guerras en curso contra Gaza, en Ucrania y en otros 20 sitios, así como “la difusión de odio, mentiras, desconfianza y ataques personales. Se ve la erosión de la libertad y que no hemos podido abordar los desafíos del hambre, la pobreza y la seguridad”.

Al parejo, continuó Pitroda, existen grandes instituciones cuya misión está relacionada con Gandhi no sólo en India, sino también en otras partes del mundo, como México, Sudáfrica, Francia, Chile, Alemania e Italia. “La idea es conectar a muchas de estas instituciones para que podamos difundir la voz de Gandhi”.

El también empresario mencionó que al inicio se tuvo la decisión de “diseñar una plataforma digital donde varias personas pudieran reunirse para que su actividad, historia y programa fueran vistos en todo el mundo; para que su mensaje se amplificara fácilmente”.

Al momento del lanzamiento, la plataforma ya reunía instituciones de 37 países y expertos de 70 naciones. Tiene secciones con textos inspirados en los ideales de Gandhi y para desarrollar artículos en colaboración, así como difundir actividades y programas relativos al pensador indio. También cuenta con un reservorio de escritos y un apartado para la verificación de datos en torno a la verdad sobre la vida y la filosofía de Gandhi.