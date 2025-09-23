▲ “Pienso muy a menudo en todos los niños que han matado las fuerzas de ocupación israelíes y en todo lo que podrían haber llegado a ser. Poetas excepcionales y autores de gran éxito que no tuvieron ni la más mínima oportunidad de vivir”, se lee en Los ojos de Gaza. Foto archivo de Alaqad

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 2

Madrid. La joven Plestia Alaqad tuvo que asumir de pronto que convertirse en “periodista era más una misión que una carrera”, porque nació en Palestina en 2001, y los bombardeos incesantes, el drama diario que veía en las calles en las que transcurrió su infancia, y sobre todo el dolor profundo y contundente de su pueblo, la llevó a convertirse en periodista y poeta que ha ido registrando los ecos del desastre en un pequeño diario.

Esos testimonios personales, casi a modo de confesiones íntimas sobre el desgarro, se convirtieron en el libro Los ojos de Gaza: Un diario de resiliencia, que publica la editorial Debate en español y que abre en canal el drama humano que está provocando el genocidio y la limpieza étnica perpetrada por el ejército israelí en la franja de Gaza.

“Pienso muy a menudo en todos los niños que han matado las fuerzas de ocupación israelíes y en todo lo que podrían haber llegado a ser. Poetas excepcionales y autores de gran éxito que no tuvieron ni la más mínima oportunidad de vivir. Me entristece pensar en todas las obras de arte y la cultura que hemos perdido, que nunca verán la luz. Los libros que no llegaremos a leer, los cuadros que no llegaremos a contemplar”, expresa entre abatida y resignada en el prólogo de su libro, testimonio valiosísimo de lo que está provocando el bombardeo incesante y la asfixia pública de un pueblo entero a ojos del planeta.

Plestia Alaqad es una joven con la mirada profunda, pero también con unos ojos que gritan de rabia y desesperación. Sus testimonios difundidos en redes sociales durante la invasión la convirtieron en una voz de vitalidad dentro del caos y la destrucción.

En noviembre de 2023, a medida que los combates se intensificaban, Alaqad y su familia se vieron obligados a abandonar la región. Se acababa de graduar y soñaba con ser una periodista de éxito. Poco más de un mes después, las publicaciones en redes sociales en las que narraba cómo era su día a día en plena invasión israelí la convirtieron en “los ojos de Gaza”, y su lectura conmovía cada día a millones de personas en el mundo.

“Mi camino desde aquella joven idealista que soñaba con compartir con el mundo la belleza de su tierra a periodista curtida cuya labor está centrada en documentar las muertes y crueles atrocidades perpetradas por el ejército israelí, se inició en 2019, en un café de las calles de Gaza. Allí estaba sentada con mis amistades, sintiendo el calor del sol en la piel y hablando sobre un futuro que nuestra ingenuidad nos impedía entender que, en tanto que gazatíes, escapaba bastante de nuestro control”, relata en su testimonio.