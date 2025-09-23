▲ El investigador Hugo Lassauce había buceado con los tiburones a 15 kilómetros de la costa de Nueva Caledonia cada semana durante un año. Foto Universidad de Sunshine Coast

Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 6

Madrid. Por primera vez se ha filmado y documentado una rara secuencia de apareamiento de tiburones leopardo en estado salvaje.

En un descubrimiento sorprendente, Hugo Lassauce, de la Universidad de Sunshine Coast (USC), constató que se necesitan más de dos tiburones leopardo para copular en las aguas de Nueva Caledonia.

El “trío” entre dos machos y una hembra de esta especie en peligro de extinción a escala mundial se describe en un artículo recién publicado en el Journal of Ethology.

Se cree que es la primera observación registrada científicamente en el mundo de dos machos de la especie del Indopacífico copulando en rápida sucesión con una hembra. Los tres tiburones medían aproximadamente 2.3 metros de largo.

Lassauce, biólogo marino y ecólogo que colabora con el Acuario de Lagunas de Numea, afirmó que el equipo celebró la importancia científica y de conservación de su video tan pronto como nadó de regreso al barco.

“Es raro presenciar el apareamiento de tiburones en la naturaleza, pero verlo con una especie en peligro de extinción, y filmarlo, fue tan emocionante que empezamos a celebrar”, dijo en un comunicado.

El investigador posdoctoral había buceado con los tiburones a 15 kilómetros de la costa de Nueva Caledonia cada semana durante un año como parte del programa de monitoreo del acuario.

“Había visto machos nadando rápido tras hembras antes y llegué al lugar justo después de que un macho y una hembra se separaran, pero nunca había visto la secuencia completa”, describió.

“Entonces, mientras observaba esta particular agrupación de tiburones leopardo, vi una hembra con dos machos agarrándola por las aletas pectorales en la arena debajo de mí.

“Le dije a mi colega que alejara el bote para evitar molestias y comencé a esperar en la superficie, mirando a los tiburones casi inmóviles en el fondo marino. Esperé una hora, congelado en el agua, pero finalmente comenzaron a nadar hacia arriba. El final fue rápido para ambos machos, uno tras otro. El primero tardó 63 segundos, el otro 47.