Usted está aquí:Inicio/Capital/Habrá diálogo abierto y colaboración: SRE a la cancillería del país sudamericano/
Habrá diálogo abierto y colaboración: SRE a la cancillería del país sudamericano
 
Periódico La Jornada
Martes 23 de septiembre de 2025, p. 31

El gobierno de México se comprometió con el de Colombia a que se realizará una investigación “exhaustiva” por la desaparición y homicidio del cantante B-King y del diyéi Regio Clown, ambos oriundos de la nación sudamericana.

Ayer por la tarde, luego de que el gabinete de seguridad federal y autoridades del estado de México confirmaron que fueron hallados sin vida en el municipio de Cocotitlán –ubicado a casi dos horas de la Ciudad de México–, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado en el que lamentó esos crímenes.

La dependencia a cargo de Juan Ramón de la Fuente reiteró, a nombre de la administración federal mexicana, que “se llevará a acabo una investigación exhaustiva por las autoridades competentes de nuestro país para esclarecer lo ocurrido”. Lo anterior, agregó, se dio a conocer directamente a la cancillería de Colombia.

El intérprete y el diyéi realizaban una gira para ofrecer varios conciertos en México. El 15 de septiembre pasado, en su cuenta oficial de Instagram, B-King posteó un video tras una presentación en la capital del país, en el que daba las gracias al público mexicano. Esa fue su última publicación en esa red social.

México, por conducto de la SRE, expresó a la cancillería de la nación sudamericana su disposición a mantener el diálogo abierto y la colaboración en torno a este caso, como se ha hecho hasta el momento.

