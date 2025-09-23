Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 31

El gobierno de México se comprometió con el de Colombia a que se realizará una investigación “exhaustiva” por la desaparición y homicidio del cantante B-King y del diyéi Regio Clown, ambos oriundos de la nación sudamericana.

Ayer por la tarde, luego de que el gabinete de seguridad federal y autoridades del estado de México confirmaron que fueron hallados sin vida en el municipio de Cocotitlán –ubicado a casi dos horas de la Ciudad de México–, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado en el que lamentó esos crímenes.

La dependencia a cargo de Juan Ramón de la Fuente reiteró, a nombre de la administración federal mexicana, que “se llevará a acabo una investigación exhaustiva por las autoridades competentes de nuestro país para esclarecer lo ocurrido”. Lo anterior, agregó, se dio a conocer directamente a la cancillería de Colombia.