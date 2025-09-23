Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 31

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gabinete de seguridad del gobierno de México informó ayer que todas las instituciones de seguridad federal investigarán, en coordinación con las fiscalías de la Ciudad de México y mexiquense, los homicidios del cantante Bayron Sánchez, B-King, y el diyéi Jorge Herrera, Regio Clown, hecho que motivó una condena del presidente colombiano, Gustavo Petro.

Horas antes de darse a conocer el hallazgo de los cuerpos de ambos colombianos, durante su conferencia matutina, la mandataria había informado que las autoridades federales ya investigaban el caso y que se mantenía comunicación sobre las indagatorias con el gobierno colombiano entre las cancillerías de ambos países.

Aclaró que había una denuncia de desaparición presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y no en Sonora, como refirió el domingo el presidente Gustavo Petro.

Los músicos Byron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y el diyéi Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, fueron reportados como desaparecidos en México desde el 16 de septiembre pasado.

Tras confirmarse la muerte de ambos, el gabinete de seguridad, en su cuenta de X informó: “Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico trabajan en coordinación con la @FiscaliaCDMX y la @FiscaliaEdomex en el desarrollo de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los músicos colombianos Jorge Luis Herrera y Byron Sánchez, quienes lamentablemente fueron hallados sin vida en el estado de México”.