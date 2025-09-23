Los cuerpos fueron hallados en el Edomex
El 16 de septiembre fueron reportados como desaparecidos
Martes 23 de septiembre de 2025, p. 31
Los cuerpos del cantante Bayron Sánchez, mejor conocido como B-King, y su compañero musical, el diyéi Jorge Herrera, Regio Clown, ambos colombianos, fueron hallados sin vida con signos de violencia y con un mensaje presuntamente atribuible al cártel de La familia michoacana, en el estado de México.
La búsqueda se intensificó, luego de que el domingo pasado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, la intervención de las autoridades mexicanas para localizar con vida a sus connacionales.
Sin embargo, los cuerpos de las víctimas ya habían sido hallados desde el 17 de septiembre –un día después de su desaparición– en la carretera México-Cuautla, municipio de Cocotitlán, estado de México, cuando se reportó la presencia de “una bolsa improvisada con costales” a un costado de la vialidad.
Los reportes refieren que, al arribar, los elementos de la Secretaría de Seguridad del estado de México constataron que se trataba de cuerpos desmembrados cubiertos con bolsas negras, y a un costado se encontraba una cartulina mojada en el que se leía un mensaje atribuido a La familia michoacana.
“Llego LA FM esto va para chingarnos a encargados y vendedores VAMOS POR TODO” (sic), se lee en el informe de las autoridades.
Tras varios días de mantener los cuerpos bajo resguardo, la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM) notificó a su homóloga capitalina del hallazgo, por lo que esta última informó a los familiares de Bayron, quienes se encontraban desde el domingo en la Ciudad de México para conocer el estado de las investigaciones.
La Fiscalía General de Justicia capitalina informó por medio de una tarjeta informativa que emprendió diversas acciones de investigación, como la recopilación de testimonios y la obtención de videograbaciones, a partir de las cuales se estableció como hipótesis que el último paradero de los artistas colombianos habría sido en el estado de México.
Precisó que personal de servicios periciales de la FGJEM realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con las dos personas fallecidas.
Fuentes ministeriales señalaron que la ropa y tatuajes en los cuerpos fueron fundamentales para identificarlos este mismo lunes (ayer). Además, las investigaciones apuntan a que, al salir de un gimnasio en Polanco, acudirían a una reunión con dos personas, presuntamente en un restaurante.
Tras un seguimiento de telefonía realizado por los agentes investigadores, se supo que Regio Clown, antes de dicha reunión envió una serie de mensajes en los que refería que acudiría a hacer un negocio con una persona identificada como “comandante”.
El mánager de los artistas fue quien interpuso la denuncia tras su desaparición el 16 de septiembre anterior, y señaló en su declaración ante el Ministerio Público que ambos sostendrían una reunión con dos sujetos.
B-King y Regio Clown habían acudido a la capital para realizar una serie de presentaciones, una de ellas el 16 de septiembre, pero ese día acudieron a un gimnasio Smart Fit ubicado en la calle Masaryk, en Polanco.