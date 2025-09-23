▲ Los cuerpos de los artistas colombianos Bayron Sánchez (imagen derecha) y Jorge Herrera fueron encontrados desde el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, estado de México, un día después de su desaparición. Foto La Jornada

Kevin Ruiz y Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 31

Los cuerpos del cantante Bayron Sánchez, mejor conocido como B-King, y su compañero musical, el diyéi Jorge Herrera, Regio Clown, ambos colombianos, fueron hallados sin vida con signos de violencia y con un mensaje presuntamente atribuible al cártel de La familia michoacana, en el estado de México.

La búsqueda se intensificó, luego de que el domingo pasado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, la intervención de las autoridades mexicanas para localizar con vida a sus connacionales.

Sin embargo, los cuerpos de las víctimas ya habían sido hallados desde el 17 de septiembre –un día después de su desaparición– en la carretera México-Cuautla, municipio de Cocotitlán, estado de México, cuando se reportó la presencia de “una bolsa improvisada con costales” a un costado de la vialidad.

Los reportes refieren que, al arribar, los elementos de la Secretaría de Seguridad del estado de México constataron que se trataba de cuerpos desmembrados cubiertos con bolsas negras, y a un costado se encontraba una cartulina mojada en el que se leía un mensaje atribuido a La familia michoacana.

“Llego LA FM esto va para chingarnos a encargados y vendedores VAMOS POR TODO” (sic), se lee en el informe de las autoridades.

Tras varios días de mantener los cuerpos bajo resguardo, la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM) notificó a su homóloga capitalina del hallazgo, por lo que esta última informó a los familiares de Bayron, quienes se encontraban desde el domingo en la Ciudad de México para conocer el estado de las investigaciones.