A

unque Suiza es un país pequeño con apenas 9 millones de habitantes, en el índice de globalización figura en el primer lugar, lo que se atribuye a su dinámico y variado comercio; por ser una plaza bancaria y financiera de primer orden; contar con una economía estable, próspera y ser la sede de numerosas organizaciones internacionales. Además, con una rica historia, una impresionante herencia cultural y paisajes naturales de gran belleza. También destaca por su estabilidad, su alta calidad de vida y su tecnología. Es igualmente conocida por su política de neutralidad. Sin embargo, enfrenta ahora un grave problema: cada vez resulta más afectado por el aumento de la temperatura.

El pasado junio, fue el más cálido desde que en 1864 comenzaron a registrarse las temperaturas. También ha habido valores extremos en otros países afectados por olas de calor en Europa y el resto del mundo. Pero Suiza figura entre los que más se están calentando: dos veces más rápido que la media mundial, según la Oficina Federal de Meteorología y Climatología. Y ello repercute en la población, la economía y el paisaje.

Las cada vez más frecuentes e intensas olas de calor son un riesgo grave para la salud y ponen en peligro las cosechas agrícolas. En las montañas, se derriten los glaciares y el permafrost, con lo que aumenta el riesgo de catástrofes naturales y humanas de enorme gravedad. El que las temperaturas en Suiza sigan subiendo más de prisa que en otros lugares, obliga a las instancias gubernamentales y a la población a tomar medidas extremas a fin de adaptarse a un clima cada vez más caluroso y que afecta a sus imponentes glaciares y a todo el sistema de captación y uso del agua.

El caso de Suiza nos lleva a destacar una investigación publicada en Nature y en la que se advierte cómo en lo que va de este siglo los glaciares del planeta han contribuido notablemente en el aumento del nivel del mar. En el estudio se revela que, entre el inicio del siglo y 2023, perdieron 6 mil 542 billones de toneladas de hielo. Una evidencia muy clara del efecto del cambio climático en los ecosistemas glaciares y sus consecuencias globales.

En el estudio realizado bajo la supervisión de científicos de las universidades de Edimburgo y Zúrich, se detalla que los glaciares del mundo pierden cada año unos 273 mil millones de toneladas de hielo, lo que equivale a 5 por ciento de su volumen. Las pérdidas varían significativamente según la región. Por ejemplo, las islas de la Antártida y subantárticas registraron una disminución de 2 por ciento en su volumen, mientras en los de Europa central la reducción fue de 39 por ciento. Y agregan que esto equivale al consumo de agua dulce global durante 30 años.