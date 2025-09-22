C

uando uno se va haciendo viejo, lo que recientemente me sucede con frecuencia, hay una tendencia a recordar episodios de la niñez o de la juventud, que aparecen en la memoria y reviven algún acontecimiento de entonces, que hoy produce una sensación de pacífica nostalgia. “Yo estuve ahí, fui parte de ese acontecimiento” y recordarlo me causa una alegría retrospectiva.

Eso me sucedió el miércoles 17 de este mes; al leer una breve pero bien lograda nota de la reportera Andrea Becerril, publicada con el encabezado “Busca la Cámara alta reivindicar al coronel Santiago Xicoténcatl” y otra nota con letra más grande que dice “actuación destacada en la defensa del Castillo de Chapultepec”.

El reportaje no sólo me hizo recordar que el 13 de septiembre se celebra a los bien conocidos por todos los mexicanos, “Niños Héroes”, que son los cadetes del Colegio Militar que murieron en la batalla que tuvo lugar entre los poderosos y bien armados invasores estadunidenses y fuerzas mexicanas con armas de menor calidad, pero con un claro concepto del honor y del patriotismo. Los estadunidenses ya habían podido triunfar un par de días antes en Molino del Rey y nada les impedía tomar la capital del país, a la que entraron un par de días después, no sin recibir balas y piedras desde las azoteas de las casas de los enojados y valientes vecinos.

Desde luego, siempre recordamos a los seis jóvenes, casi niños, que con valor y coraje defendieron su escuela y murieron en la desigual batalla; son, no importa repetirlo, no debemos olvidarlo, el teniente Juan de la Barrera y los cadetes Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez, Juan Escutia y Francisco Márquez; por cierto, desde hace tiempo son honrados al dar sus nombres a calles de la colonia Condesa y, además, con un bello monumento a la entrada principal del bosque.

Pero hay algo más y muy importante, lo que pasa es que en esa batalla de Chapultepec, también murió el coronel tlaxcalteca Felipe Santiago Xicoténcatl, junto con la mayoría de los integrantes del batallón de San Blas, del que estaba al mando y que resistió heroicamente en el bosque y en las laderas del cerro, en cuya cúspide se encuentra aún el Castillo.

El otro recuerdo que viene a mi memoria, no se conoce públicamente ni es tan importante como el que acabo de revivir. Es éste: terminé la primaria en una escuela pública de la colonia Álamos de la Ciudad de México; su nombre era Estado de Chiapas, pero todos le decíamos como mucha familiaridad “la Chiapas”, la de la colonia Álamos en lo que es ahora la alcaldía Benito Juárez.