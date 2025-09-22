Iván Evair Saldaña

Lunes 22 de septiembre de 2025, p. 16

Giovanni Azael Figueroa Mejía se convirtió en el primero de los seis ministros debutantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que presentaron proyectos para someterlos a votación del pleno. Sus tres propuestas, que resuelven recursos en materia fiscal, administrativa y penal, están programadas para discutirse este mes.

Desde su instalación, el 1º de septiembre, la llamada “nueva SCJN” ha resuelto 24 asuntos en tres sesiones, todos derivados de proyectos de las tres ministras que repitieron en el cargo por elección popular: Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.

Los demás integrantes de la Corte de reciente ingreso que aún no presentan proyectos son el presidente del alto tribunal, Hugo Aguilar Ortiz –quien solicitó tener ponencia–, así como Arístides Rodrigo Guerrero García, Sara Irene Herrerías Guerra, Irving Espinosa Betanzo y María Estela Ríos González.

Los primeros asuntos de Figueroa provienen de la integración anterior del pleno e impugnan actos de antecesores que dejaron el cargo el 31 de agosto, por lo que se perfilan a ser desechados o declarados sin materia.