na de las más contenciosas provisiones de la Constitución de Estados Unidos es la que se refiere a su primera enmienda constitucional, que protege la libertad de expresión, religión, asociación y prensa. Las interpretaciones en torno a sus límites han sido motivo de una sistemática discusión a lo largo de la historia.

Esa discusión, que pudiera ser determinante para el futuro de la libertad de expresión en ese país, podría estar ocurriendo en estos momentos. La decisión de dos de las más importantes cadenas de medios –ABC y CBS– de cancelar sus emisiones nocturnas de entretenimiento (Talk Shows) parece ser el inicio de una cadena de sucesos destinada a suprimir la libertad de expresión.

En el primer caso, la cadena ABC canceló El programa de Steven Colbert, justificando el hecho por “su bajo rating”, lo que era falso, ya que era la emisión de entretenimiento más vista en horario nocturno. En el segundo caso, la cadena CBS canceló el programa de Jimmy Kimmel al día siguiente de que ahí expresó desagrado por la forma en que se utilizó el crimen de Charly Kirk –uno de los más conspicuos promotores de la ultraderecha– para atacar a la izquierda desde el gobierno.

En ambos casos, según información de la prensa, el telón de fondo es la autorización gubernamental que ambas cadenas necesitan para fusionarse con otros medios. La condición fue que se suprimieran los comentarios contra el presidente que, según su parecer, son injustos y carecen de sustento.

Para varios especialistas, la raíz de la reacción del gobierno está en la idea que Trump tiene de haber sido censurado injustamente por el gobierno de Biden. De ser así, el asunto tiene por lo menos tres derivaciones: la revancha de Trump contra los medios y el gobierno pasado, la apertura del actual gobierno a la creación de monopolios en el sector de los medios de comunicación y la supresión de críticas al gobierno.