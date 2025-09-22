Daniel González Delgadillo

Periódico La Jornada

Lunes 22 de septiembre de 2025, p. 15

México busca adelantarse con una negociación bilateral con Estados Unidos para alcanzar un eventual acuerdo con el fin de eliminar o reducir la aplicación de la cuota compensatoria de 17.9 por ciento a las exportaciones de jitomate nacional, aplicada desde el pasado 14 de julio, antes del inicio de la negociación del T-MEC, aseguró la Comisión para la Investigación y Defensa de las Hortalizas (CIDH).

Mario Haroldo Robles Escalante, director de la CIDH, explicó en entrevista que la Secretaría de Economía incorporó a su agenda de negociaciones con Washington la problemática comercial del jitomate, como lo ha hecho con los casos de los automóviles, autopartes, acero y aluminio que enfrentan la imposición de algún tipo de gravamen.

Puntualizó que esta intervención del gobierno federal se debe a la imposibilidad de las organizaciones mexicanas exportadoras de entablar un acuerdo directo con autoridades estadunidenses, tras vencerse el pasado 14 de julio el acuerdo firmado desde 1996 con el Departamento de Comercio para la suspensión de una cuota compensatoria a las exportaciones de jitomate fresco por supuestas prácticas de dumping.

“México se está adelantando a esta mesa bilateral con EU para resolver lo más pronto posible este caso, previo a las próximas negociaciones para renovar el T-MEC, de las cuales el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ya anunció la apertura oficial del periodo de consultas”, señaló.