La Fiscalía General de Justicia (FGJ) inició una investigación y búsqueda del cantante B-King y el DJ Regio Clown, ambos colombianos, reportados desaparecidos el 16 de septiembre, cuando se dirigían a un gimnasio en la exclusiva zona de Polanco de la Ciudad de México.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció ayer en la plataforma X. “Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19 (la extinta guerrilla), y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez (B-King) y su coequipero Jorge Herrera (Regio Clown)”.
Sugirió que los responsables podrían ser “las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente por el consumo desaforado de drogas en Estados Unidos que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente”.
Los músicos estaban en una gira para ofrecer varios conciertos en México. De acuerdo con sus familiares y amigos, desaparecieron el 16 de septiembre. Su mánager interpuso una denuncia ante las autoridades ministeriales.
Las investigaciones refieren que estaban hospedados en el mismo lugar en Polanco y de ahí salieron rumbo al Smart Fit en la avenida Presidente Masaryk.
Hace siete días, en su cuenta oficial de Instagram, B-King posteó un video tras una presentación en la capital del país. Fue su última publicación en esa red social.
Regio Clown se presentó en un festival llamado Sin Censura, en un club de avenida Insurgentes Sur el 14 de septiembre. Dos días antes, en Instagram invitó a sus seguidores a asistir al concierto.
Stefanía Agudelo, hermana de B-King, dijo a este medio que su familiar y el DJ llegaron a México el 11 de septiembre. En un mensaje, el primero le dijo que la capital del país sería un “escaparate” para su carrera; días después, el mánager le comunicó la desaparición.
Comentó que desconocen los avances en las indagatorias oficiales. Si bien han recibido acompañamiento, la familia no sabe cómo dar seguimiento desde Colombia. “No sabemos con quién hay que acudir”; confió en que ambos sean localizados con vida.