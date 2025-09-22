Kevin Ruiz, Nayelli Ramírez y Emir Olivares

Lunes 22 de septiembre de 2025, p. 10

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) inició una investigación y búsqueda del cantante B-King y el DJ Regio Clown, ambos colombianos, reportados desaparecidos el 16 de septiembre, cuando se dirigían a un gimnasio en la exclusiva zona de Polanco de la Ciudad de México.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció ayer en la plataforma X. “Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19 (la extinta guerrilla), y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez (B-King) y su coequipero Jorge Herrera (Regio Clown)”.

Sugirió que los responsables podrían ser “las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente por el consumo desaforado de drogas en Estados Unidos que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente”.

Los músicos estaban en una gira para ofrecer varios conciertos en México. De acuerdo con sus familiares y amigos, desaparecieron el 16 de septiembre. Su mánager interpuso una denuncia ante las autoridades ministeriales.