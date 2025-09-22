Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Lunes 22 de septiembre de 2025, p. 4

Ante el reto de hacer frente al crimen organizado trasnacional y las presiones de Donald Trump para detener el paso de estupefacientes y migrantes en la región, los gobiernos de México y Canadá acordaron “un diálogo bilateral en seguridad”, con el que fortalecerán el combate al tráfico de drogas, incluyendo fentanilo.

En el Plan de Acción México-Canadá 2025-2028, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro Mark Carney –en la reciente visita de trabajo del canadiense a México–, un eje central es la seguridad, donde convinieron que también reforzarán los esfuerzos conjuntos para interrumpir el tráfico de armas de fuego y de mercancías ilícitas, la trata de personas y el lavado de dinero.

Lo anterior, a partir de mayor cooperación en la aplicación de la ley y el intercambio de información entre las agencias de gestión fronteriza y de seguridad. El objetivo, agregaron, es profundizar la colaboración y la coordinación conjuntas en áreas estratégicas.

Este pacto se da en el contexto de la nueva dinámica en la región, caracterizada por la política arancelaria de Donald Trump y sus acusaciones en torno a que sus dos socios comerciales alimentan la crisis de fentanilo que enfrenta Estados Unidos.

El jueves de la semana pasada, en la visita de Carney a México, los dos gobiernos dieron a conocer el plan, en el que también manifestaron su intención de colaborar en la ubicación, persecución y traslado de “objetivos (criminales) prioritarios”, incluyendo los procesos de extradición conforme a sus marcos jurídicos, cada uno en su territorio.