▲ Activistas e integrantes de colectivos se movilizaron del Parque Morelos al monumento Palestina Libre, en la capital de Jalisco, para exigir el reconocimiento del derecho humano a acceder a un hogar. Foto Arturo Campos Cedillo

Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 22 de septiembre de 2025, p. 30

Guadalajara, Jal., Miembros de diversos colectivos y activistas sociales realizaron en calles del centro de esta ciudad la denominada “primera marcha pacífica contra la gentrificación y el despojo en Guadalajara”, para exigir el reconocimiento del derecho humano a acceder a un hogar en una urbe que, reprocharon, ha expulsado a la base trabajadora hacia las periferias ante el encarecimiento de la renta y venta de inmuebles.

La movilización tuvo lugar el sábado y participaron unas 150 personas, a convocatoria del Frente Unido por la Vivienda Digna y el Territorio.

Comenzó en el Parque Morelos, sobre calzada Independencia y concluyó en el monumento Palestina Libre, junto al Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, en avenida Juárez

Durante el recorrido en el cual los manifestantes reprocharon la creciente crisis habitacional en el área metropolitana, donde la vivienda se convirtió en un bien especulativo. Luego realizaron un mitin en el que criticaron el encarecimiento de las rentas, la gentrificación de barrios populares a consecuencias de la especulación y los desplazamientos forzados.

En la movilización participó el colectivo Invidentes Unidos de Jalisco, el cual denunció que no han sido apoyados para recuperar la casona que ocupaban para realizar sus reuniones, actividades y talleres.

Entre las 10 demandas centrales del movimiento que buscan frenar la especulación y proteger a las comunidades está el pago de rentas acordes con el salario, con un tope de 4 por ciento del valor fiscal anualizado de la finca.

El derecho real, no sólo en papel, a un hogar digno; poner un alto a los desalojos y la reubicación de vivienda social o asequible de los afectados; créditos más baratos para comprar una casa y registros públicos de propiedad transparentes y accesibles.

Exigen regular a Airbnb

Los inconformes pidieron también la expropiación sin compensación de grandes tenedores y especuladores que han encarecido los precios, una mejor planeación urbana y la regulación de Airbnb, compañía que ofrece una plataforma digital dedicada a la oferta de alojamientos a particulares y turísticos.