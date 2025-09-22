Carlos García

Lunes 22 de septiembre de 2025, p. 29

Valle de Santiago, Gto., Siete hombres fueron asesinados afuera de una tienda de abarrotes en la comunidad de Jícamas, municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, resultado de una disputa entre los cárteles Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación, informó el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona.

La noche del sábado los sujetos se reunieron afuera del comercio, en la calle 16 de Septiembre, cuando hombres armados arribaron y abrieron fuego en su contra.

Ninguno de los siete ultimados ha sido identificado, reportó la Fiscalía General del Estado (FGE).