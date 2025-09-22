Lunes 22 de septiembre de 2025, p. 29
Valle de Santiago, Gto., Siete hombres fueron asesinados afuera de una tienda de abarrotes en la comunidad de Jícamas, municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, resultado de una disputa entre los cárteles Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación, informó el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona.
La noche del sábado los sujetos se reunieron afuera del comercio, en la calle 16 de Septiembre, cuando hombres armados arribaron y abrieron fuego en su contra.
Ninguno de los siete ultimados ha sido identificado, reportó la Fiscalía General del Estado (FGE).
Jiménez Lona dijo que el multihomicidio es resultado de “una disputa que se está dando entre dos grupos criminales; estamos trabajando y reforzando la zona. Aquí lo importante es seguir dando resultados y logrando detenciones de los generadores de violencia”.
Indicó que la FGE investiga el crimen múltiple para que los responsables sean llevados ante la justicia. “Se redobló la seguridad en el municipio de Valle y vamos a seguir operando en esa región”, apuntó.