Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 23
Mazatlán, Sin., Sujetos desconocidos irrumpieron ayer en la secundaria Profesor Enrique Romero, ubicada en la localidad de Bellavista, en Culiacán, donde incendiaron la biblioteca, vandalizaron la tienda escolar y la dirección general, además de que dejaron pintas dirigidas a un grupo delictivo, informaron fuentes policiales.
Gloria Himelda Félix, titular de la Secretaría de Educación Pública estatal, indicó que se suspendieron las actividades escolares para garantizar la integridad de los alumnos.
De acuerdo con el reporte policiaco, alrededor de las seis horas, antes del inicio de clases, los hombres ingresaron al plantel por una cancha de futbol, rompiendo el candado de una reja.
Primero entraron a la tienda escolar y dañaron el mobiliario, además de que grafitearon las paredes. Luego se dirigieron a la biblioteca, donde quemaron el inmueble, causando severos daños.
También trataron de entrar a la dirección general, por lo que rompieron una ventana de la oficina e intentaron forzar la chapa y finalmente huyeron.
Personal de intendencia reportó que al llegar al plantel se percató de las afectaciones, por lo que notificó a la dirección escolar y a las autoridades.
Elementos del Cuerpo de Bomberos de Culiacán acudieron al lugar para sofocar las llamas; más tarde, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa arribaron para comenzar las investigaciones correspondientes.
Feliciano Castro Meléndrez, secretario de gobierno estatal, reprobó lo sucedido y dijo que cualquier opinión que se emita tendrá que ser sobre la base de las indagatorias que le correspondan a FGE.
Con información de Debate Sinaloa