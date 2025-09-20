Irene Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 23

Mazatlán, Sin., Sujetos desconocidos irrumpieron ayer en la secundaria Profesor Enrique Romero, ubicada en la localidad de Bellavista, en Culiacán, donde incendiaron la biblioteca, vandalizaron la tienda escolar y la dirección general, además de que dejaron pintas dirigidas a un grupo delictivo, informaron fuentes policiales.

Gloria Himelda Félix, titular de la Secretaría de Educación Pública estatal, indicó que se suspendieron las actividades escolares para garantizar la integridad de los alumnos.

De acuerdo con el reporte policiaco, alrededor de las seis horas, antes del inicio de clases, los hombres ingresaron al plantel por una cancha de futbol, rompiendo el candado de una reja.

Primero entraron a la tienda escolar y dañaron el mobiliario, además de que grafitearon las paredes. Luego se dirigieron a la biblioteca, donde quemaron el inmueble, causando severos daños.