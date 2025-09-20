Capital
Puños en alto, misas y demandas de justicia en conmemoraciones de sismos de 1985 y 2017
Foto
▲ DOS VECES EN 19 DE SEPTIEMBRE, UN SOLO RECUERDO . En Tlatelolco, una de las zonas más afectadas hace 40 años, vecinos recordaron en el parque El reloj de sol –donde estuvo el edificio Nuevo León– a las víctimas con veladoras y ofrendas.Foto Jair Cabrera
Foto
▲ DOS VECES EN 19 DE SEPTIEMBRE, UN SOLO RECUERDO . Durante los simulacros realizados ayer en la Ciudad de México, efectivos del Heroico Cuerpo de Bomberos demostraron cómo actuar en caso de un incendio posterior a un sismo, sobre la avenida Juárez, en el Centro Histórico.Foto Alfredo Domínguez
Foto
▲ DOS VECES EN 19 DE SEPTIEMBRE, UN SOLO RECUERDO . La jornada también sirvió para que los damnificados por el terremoto de 2017 protestaran por la demora en la reconstrucción.Foto Germán Canseco
Foto
▲ DOS VECES EN 19 DE SEPTIEMBRE, UN SOLO RECUERDO. En Paseo de la Reforma, empleados de empresas bajaron de los primeros pisos de edificios para colocarse en la acera.Foto Alfredo Domínguez.
Foto
▲ DOS VECES EN 19 DE SEPTIEMBRE, UN SOLO RECUERDO. Padres de alumnos y familiares de fallecidos en el colegio Rébsamen, de Tlalpan, realizaron una misa en la rotonda erigida en la Alameda Sur, donde recordaron a las 26 personas que perecieron en esa escuela, entre ellos 19 niños, luego del movimiento telúrico de hace ocho años.Foto Cuartoscuro
 
Periódico La Jornada
Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 28

Ayer la Ciudad de México conmemoró los sismos del 19 de septiembre de 1985 y del 2017. Damnificados de ambos terremotos se congregaron en diferentes puntos para recordar la muerte de seres queridos que quedaron atrapados entre los escombros de los edificios que se derrumbaron.

En el centro de la capital el Movimiento de Familias Damnificadas 19S compartió sus experiencias del terremoto de hace 40 años, que dejó un gran número de fallecidos en este punto, y el ocurrido en 2017, que afectó viviendas en Tláhuac, Iztapalapa, Tlalpan, Xochimilco y Gustavo A. Madero.

En el multifamiliar de Tlalpan el encuentro coincidió con el simulacro nacional y en punto de las 12 horas sonó la alerta sísmica. El sonido trajo recuerdos para los afectados, la mayoría de los cuales no lograron contener el llanto.

Los damnificados cerraron la calzada de Tlalpan y frente al edificio 1C, con el puño en alto, guardaron un minuto de silencio para recordar a las víctimas del movimien-to telúrico.

En el memorial que se levantó para los 19 niños y siete adultos que perdieron la vida en el colegio Rébsamen, localizado en la Alameda del Sur, los familiares de algunos de los pequeños organizaron una misa y demandaron justicia.

Bandera a media asta

En la plaza de la Solidaridad, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la ceremonia cívica por el 40 aniversario del terremoto del 19 de Septiembre de 1985 y los ocho años del sismo de 2017.

La funcionaria izó la Bandera a media asta y montó una guardia de honor, acompañada de su gabinete, bomberos y elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, así como de Protección Civil.

En punto de las 7:19 de la mañana, la Cruz Roja Mexicana realizó el toque de sirenas de ambulancia que recordó la salida de emergen-cia de paramédicos y voluntarios a las calles hace cuatro décadas para atender a los afectados por el sismo de magnitud 8.1.

Frente a lo que fue el edificio de Nuevo León, en Tlatelolco, se colocaron velas, flores y coronas con el número 40, además de celebrar una ceremonia religiosa.

