▲ DOS VECES EN 19 DE SEPTIEMBRE, UN SOLO RECUERDO . En Tlatelolco, una de las zonas más afectadas hace 40 años, vecinos recordaron en el parque El reloj de sol –donde estuvo el edificio Nuevo León– a las víctimas con veladoras y ofrendas. Foto Jair Cabrera

▲ DOS VECES EN 19 DE SEPTIEMBRE, UN SOLO RECUERDO . Durante los simulacros realizados ayer en la Ciudad de México, efectivos del Heroico Cuerpo de Bomberos demostraron cómo actuar en caso de un incendio posterior a un sismo, sobre la avenida Juárez, en el Centro Histórico. Foto Alfredo Domínguez

▲ DOS VECES EN 19 DE SEPTIEMBRE, UN SOLO RECUERDO . La jornada también sirvió para que los damnificados por el terremoto de 2017 protestaran por la demora en la reconstrucción. Foto Germán Canseco

▲ DOS VECES EN 19 DE SEPTIEMBRE, UN SOLO RECUERDO. En Paseo de la Reforma, empleados de empresas bajaron de los primeros pisos de edificios para colocarse en la acera. Foto Alfredo Domínguez.

▲ DOS VECES EN 19 DE SEPTIEMBRE, UN SOLO RECUERDO. Padres de alumnos y familiares de fallecidos en el colegio Rébsamen, de Tlalpan, realizaron una misa en la rotonda erigida en la Alameda Sur, donde recordaron a las 26 personas que perecieron en esa escuela, entre ellos 19 niños, luego del movimiento telúrico de hace ocho años. Foto Cuartoscuro

Josefina Quintero M y Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 28

Ayer la Ciudad de México conmemoró los sismos del 19 de septiembre de 1985 y del 2017. Damnificados de ambos terremotos se congregaron en diferentes puntos para recordar la muerte de seres queridos que quedaron atrapados entre los escombros de los edificios que se derrumbaron.

En el centro de la capital el Movimiento de Familias Damnificadas 19S compartió sus experiencias del terremoto de hace 40 años, que dejó un gran número de fallecidos en este punto, y el ocurrido en 2017, que afectó viviendas en Tláhuac, Iztapalapa, Tlalpan, Xochimilco y Gustavo A. Madero.

En el multifamiliar de Tlalpan el encuentro coincidió con el simulacro nacional y en punto de las 12 horas sonó la alerta sísmica. El sonido trajo recuerdos para los afectados, la mayoría de los cuales no lograron contener el llanto.

Los damnificados cerraron la calzada de Tlalpan y frente al edificio 1C, con el puño en alto, guardaron un minuto de silencio para recordar a las víctimas del movimien-to telúrico.

En el memorial que se levantó para los 19 niños y siete adultos que perdieron la vida en el colegio Rébsamen, localizado en la Alameda del Sur, los familiares de algunos de los pequeños organizaron una misa y demandaron justicia.