Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 27

Con motivo de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hoy a los estados de Guerrero y Oaxaca, como parte de su gira de agradecimiento Rendición de Cuentas, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) y la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) convocaron a la base magisterial a manifestarse y dar una postura política con las demandas centrales del movimiento.

En una convocatoria de la Ceteg dirigida a trabajadores en activo del sector educativo y jubilados llamó a manifestarse durante el acto que la mandataria encabezará en el Polideportivo, en Chilpancingo, Guerrero.

Como parte del acuerdo en la asamblea nacional representativa del pasado 5 de junio, en el que se indicó que “en cada uno de los estados en donde la Presidenta de la República haga presencia, la CNTE fije su postura política para que atienda de manera satisfactorias nuestras demandas centrales”, la sección 22 movilizará a la estructura estatutaria y no estatutaria del sindicato, así como a la región de Valles Centrales de manera masiva y en 20 por ciento de las demás zonas.