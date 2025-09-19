Gustavo Castillo García

Viernes 19 de septiembre de 2025

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó que los municipios no tienen facultades para establecer cobros por licencias de construcción relacionadas con gasoductos, subestaciones eléctricas o plantas fotovoltaicas, ya que ello atañe a los recursos estratégicos, y por tanto los permisos son regulados por el Congreso de la Unión.

Tras lo anterior declaró inconstitucionales los artículos correspondientes en leyes de ingresos de los municipios de Jalpa, Zacatecas; Nuevo Casas Grandes y Buenaventura, Chihuahua.

Asimismo, el máximo tribunal de la nación invalidó el artículo 160 referente a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (Issfam), y ahora todas las familias militares en concubinato podrán acceder a las pensiones por viudez y a la atención médico-quirúrgica.

En el primer caso, los ministros señalaron que los artículos 27 y 73 de la Constitución federal, prevén que la regulación de estas actividades corresponde al Congreso federal, pues tanto los hidrocarburos como la energía eléctrica son recursos estratégicos de dominio directo e inalienable de la nación, por lo que la regulación y cobro no son facultad de los municipios.