▲ Tlatelolco 1985: Sismo y resurrección se inauguró en 1999. Sus trazos, círculos y cenefas evocan edificios desplomados, familias protegiéndose y rostros emergiendo de la sombra. Se ubica en la colonia Guerrero. En la primera imagen, del lado izquierdo, Nicandro Puente. Foto Red de Muralismo Comunitario y Jair Cabrera Torres

Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Viernes 19 de septiembre de 2025, p. 4

Tlatelolco ha sido escenario de tragedias y resiliencia en la Ciudad de México. Entre sus muros y plazas confluyen historias de esfuerzo colectivo: la masacre de 1968, el terremoto de 1985 y la vida cotidiana de quienes habitan sus edificios.

En este crisol histórico se encuentra Tlatelolco 1985: Sismo y resurrección, de Nicandro Puente (1953-2005), pintor y muralista que convirtió la experiencia del desastre en un acto colectivo de solidaridad y remembranza.

El mural se ubica en el jardín La Pera, colonia Guerrero, y con 30 metros de altura se pintó a finales de los años 90 con brochas y andamios gracias a su impulso.

Vecinos participaron junto con él en la creación de la Red Urbana de Muralismo Comunitario, con la idea de que cada edificio contara un pasaje de la historia de Tlatelolco y se consolidara como patrimonio compartido.

“Mi padre fue voluntario tras el sismo de 1985. Vio familias destruidas, calles cubiertas de polvo y la organización de los vecinos para sobrevivir”, explicó en entrevista la fotógrafa Thamara Puente. “Eso marcó su vida. Cuando encontró en Tlatelolco una comunidad dispuesta a sumarse, supo que era momento de expresar el dolor”.

Los trazos geométricos, círculos y cenefas evocan edificios desplomados, familias protegiéndose y rostros emergiendo de la sombra. Admirador de la geometría sagrada, Puente incorporó calaveras estilizadas inspiradas en motivos mesoamericanos. Los colores –azules, rosas y amarillos– se elaboraron con pinturas vinílicas mezcladas con selladores, para que la comunidad pudiera replicar la técnica si lo deseaba.

“No se trataba de que quedara en manos de un solo artista”, señaló la fotógrafa. “Él insistía en que el solitario ‘yo’ se volviera un solidario ‘nosotros’. Esa idea fue el corazón del proyecto y de toda la Red Urbana.”

La inauguración en 1999 situó la pieza como referente del barrio y recordatorio de la memoria colectiva. Sin embargo, el tiempo dejó huellas visibles. La Jornada constató en un recorrido que el sol y la lluvia borraron franjas de color y que la pintura se descarapeló en varias secciones.

Grafitis ocasionales en la parte inferior se mezclan con los recuerdos, como si pasado y presente dialogaran sobre el mismo espacio.

La creación acompaña la vida cotidiana de Tlatelolco. Jóvenes entrenan con guantes de box, otros utilizan las barras metálicas; niños juegan y familias pasean. Para algunos es un fondo más; para otros, un recordatorio de la fuerza colectiva.