Expulsa Paraguay al líder de La Barredora; lo entrega a México // Otra inyección multimillonaria a Pemex // El duopolio cervecero
l gobierno de Paraguay obvió el procedimiento de deportación y decidió entregar sin más trámite a México a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de la banda criminal La Barredora. Ya está en México o está por llegar. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, informó que como parte de la colaboración internacional, el gobierno de la República del Paraguay notificó al gobierno de México la decisión de expulsar a Hernán “N”. Tenía ficha roja de Interpol y había sido capturado el pasado 12 de septiembre. Esta acción se tomó luego de que el gobierno de Paraguay verificara que el ingreso y estancia de Hernán “N” era irregular, explicó el gobierno del país sudamericano. Elementos del equipo de seguridad mexicano recibieron al presunto delincuente y lo transportarán a territorio nacional. El asunto, aparte del aspecto penal, tiene una fuerte carga política. Bermúdez Requena fue designado en el cargo de secretario de Seguridad de Tabasco por el entonces gobernador y ahora líder del Senado, Adán Augusto López Hernández.
¿De qué se le acusa?
En enero de 2024 Bermúdez Requena renunció al cargo de secretario de Seguridad. En febrero de 2025 se giró una orden de aprehensión en su contra, acusado de los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. La noticia fue difundida públicamente en julio, cuando el general de brigada Miguel Ángel López Martínez, jefe de la 30 Zona Militar, reveló que Bermúdez había abandonado el país el mismo día que se emitió la orden. No duró más tiempo el militar en su cargo; acaba de ser destituido.
Otra transfusión a Pemex
Será mejor que no le falle el ábaco al secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora; a la secretaria de Energía, Luz Elena González, y al director de Pemex, Víctor Rodríguez, porque serán los responsables directos de que fructifique una nueva transferencia del gobierno federal por 13 mil 800 millones de dólares al megaendeudado Pemex. Es dinero de los contribuyentes, y ya se sienten fatigados de que su dinero vaya a un pozo al que hasta ahora no se le ha encontrado fondo. Dice Hacienda que la nueva inyección de recursos “reducirá de manera equivalente las obligaciones en moneda extranjera contratadas previamente por Pemex, con el fin de estabilizar la deuda de la empresa pública en un nivel que le permita fortalecer su perfil crediticio y liquidez, al tiempo que reduce su costo de financiamiento”.
País chelero
La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes AC (Anpec) informa que el año pasado el mercado mexicano produjo mil 187 millones de cajas de 24 botellas, lo que equivale a 10 mil 120 millones de litros de cerveza. El negocio es un duopolio: está prácticamente concentrado en dos empresas: Grupo Modelo (AB InBev), con alrededor de 57 por ciento del mercado, equivalente a 5 mil 770 millones de litros, y Heineken México (Cuauhtémoc-Moctezuma), con 40 por ciento, es decir, 4 mil 50 millones de litros. Otros productores y artesanales: apenas 3 por ciento (300 millones de litros). Corona, Victoria y Modelo Especial son las banderas de Grupo Modelo; y Tecate y Dos Equis representan la columna vertebral de Heineken México. Con las modificaciones fiscales probablemente aportarán más al SAT.
Díselo a Claudia
Asunto: el genocidio de Gaza
He intentado entender, sin éxito, por qué la Presidenta y el secretario de Relaciones Exteriores no han actuado rompiendo relaciones con Israel y califican de genocidio lo que hace en Gaza. Creo que hay consenso social en México para que se tomen medidas urgentes que evidencien la condena de los mexicanos al genocidio y violaciones al derecho internacional. Ojalá reaccionen pronto.
Sergio J. Romero Cuevas, embajador de México y fundador, militante de Morena.
Twiteratti
El senador @adan_augusto relata la relación que tuvo con Hernán Bermúdez y con Saúl Vera.
Niega que como gobernador y como secretario de Gobernación tuviera información de actividades ilícitas.
‘¿Y si canta Bermúdez?’, le preguntan.
“Sabe cantar”, responde. No le preocupa.
LetiRoblesdelaRosa @LetRoblesRosa
