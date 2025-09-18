E

l gobierno de Paraguay obvió el procedimiento de deportación y decidió entregar sin más trámite a México a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de la banda criminal La Barredora. Ya está en México o está por llegar. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, informó que como parte de la colaboración internacional, el gobierno de la República del Paraguay notificó al gobierno de México la decisión de expulsar a Hernán “N”. Tenía ficha roja de Interpol y había sido capturado el pasado 12 de septiembre. Esta acción se tomó luego de que el gobierno de Paraguay verificara que el ingreso y estancia de Hernán “N” era irregular, explicó el gobierno del país sudamericano. Elementos del equipo de seguridad mexicano recibieron al presunto delincuente y lo transportarán a territorio nacional. El asunto, aparte del aspecto penal, tiene una fuerte carga política. Bermúdez Requena fue designado en el cargo de secretario de Seguridad de Tabasco por el entonces gobernador y ahora líder del Senado, Adán Augusto López Hernández.

¿De qué se le acusa?

En enero de 2024 Bermúdez Requena renunció al cargo de secretario de Seguridad. En febrero de 2025 se giró una orden de aprehensión en su contra, acusado de los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. La noticia fue difundida públicamente en julio, cuando el general de brigada Miguel Ángel López Martínez, jefe de la 30 Zona Militar, reveló que Bermúdez había abandonado el país el mismo día que se emitió la orden. No duró más tiempo el militar en su cargo; acaba de ser destituido.

Otra transfusión a Pemex

Será mejor que no le falle el ábaco al secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora; a la secretaria de Energía, Luz Elena González, y al director de Pemex, Víctor Rodríguez, porque serán los responsables directos de que fructifique una nueva transferencia del gobierno federal por 13 mil 800 millones de dólares al megaendeudado Pemex. Es dinero de los contribuyentes, y ya se sienten fatigados de que su dinero vaya a un pozo al que hasta ahora no se le ha encontrado fondo. Dice Hacienda que la nueva inyección de recursos “reducirá de manera equivalente las obligaciones en moneda extranjera contratadas previamente por Pemex, con el fin de estabilizar la deuda de la empresa pública en un nivel que le permita fortalecer su perfil crediticio y liquidez, al tiempo que reduce su costo de financiamiento”.