Josefina Quintero Morales

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 33

Habitantes de las calles Cañaverales, Sauzales, Palomares y privada de Pinares, en las colonias Rinconada Coapa y Granjas Coapa, alcaldía Tlalpan, ayer continuaban con las labores de desagüe de sus viviendas y pedían el apoyo de las autoridades tras la inundación de aguas negras que se originó por la saturación del drenaje a consecuencia de las lluvias.

Más de 30 inmuebles resultaron anegados con aguas negras. En la casa de una pareja de adultos mayores en la calle Cañaverales el agua alcanzó un metro de altura, lo que dañó muebles, el refrigerador y la estufa.

Viejo problema

Los afectados señalaron que ante las constantes lluvias, las autoridades se han olvidado de su responsabilidad y recordaron que el problema del drenaje es de tiempo atrás, no sólo como consecuencia de las precipitaciones actuales.