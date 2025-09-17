Gustavo Castillo y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 5

Ante la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y en el acto protocolario previo al desfile conmemorativo del 215 aniversario del inicio de la Independencia, el titular de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, hizo un acto de autocrítica institucional ante los hechos de corrupción que recientemente han sido puestos al descubierto y que involucran a mandos navales: “fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la transformación”.

Aseguró que “jamás fue para nosotros opción el disimulo, porque el silencio no nos define”, ya que “fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo”.

Lo anterior, debido a que hace un par de semanas se descubrió que el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, y su hermano, el contralmirante Fernando Farías, sobrinos del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, eran líderes de la red de funcionarios aduanales, mandos navales y empresarios, que realizaron operaciones ilícitas entre 2018 y marzo de este año, que involucraron el tráfico y comercio ilícito de miles de millones de litros de combustible, por lo que 14 personas se encuentran actualmente sujetas a proceso penal.

Acontecimiento histórico: Trevilla Trejo

Durante la ceremonia que antecedió la parada militar, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el general Ricardo Trevilla Trejo, hizo un llamado a la unidad nacional para “desterremos las conductas antisociales que dañan al pueblo de México, como la delincuencia, la discriminación, la drogadicción y la violencia.

“Los más de 16 mil efectivos que integran esta columna de desfile, entre generales, almirantes, jefes, capitanes, oficiales, cadetes, tropa y marinería, y todos los que formamos parte del instituto armado nos sentimos sumamente orgullosos y emocionados al participar en este evento en el que, por primera vez, en toda la historia del país, una mujer jefa de Estado, nuestra Presidenta de México y comandanta suprema de las fuerzas, presidirá esta parada cívico-militar.”

En la Plaza de la Constitución y ante la mandataria, los integrantes del gabinete y los representantes de los tres poderes, Trevilla Trejo expresó que la historia nos ha enseñado que el pueblo de México “nunca se rinde, se resiste, se levanta y se fortalece frente a cada reto y momentos de incertidumbre, siempre ha superado el embate de intereses mezquinos de propios y extraños”.