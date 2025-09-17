Alonso Urrutia y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 4

Durante la celebración del 215 aniversario de la Independencia, la presidenta Claudia Sheinbaum reivindicó la defensa de la soberanía nacional como garantía para que el pueblo de México elija su destino y que ninguna potencia extranjera decida por nosotros. Ante miles de soldados y marinos que colmaban el Zócalo en la ceremonia antes de incorporarse a la parada militar, afirmó que “es claro que nuestro pueblo conoce su fuerza y su historia y por ello ninguna injerencia es posible en nuestra patria”.

Al conmemorar la gesta histórica, también aprovechó para condenar las actitudes conservadoras que hoy, como antes, acuden al extranjero a solicitar la intervención foránea en México: “tampoco hay que olvidar que a lo largo de nuestra historia, algunos como ahora, han buscado apoyo en potencias extranjeras para calumniar a México y pedir injerencias. Así sucedió con los conservadores que trajeron a Maximiliano, y con los traidores que impulsaron el golpe de Estado con Huerta, pero siempre ha sido el pueblo de México quien ha defendido la patria”.

Sheinbaum destacó que la soberanía se defiende todos los días en las aulas, donde se educan nuestras niñas y niños con valores humanistas; se defiende en el campo, donde campesinas y campesinos educan a la nación con su esfuerzo; se defiende en las fábricas, en las ciudades, en el campo con las y con los jóvenes, en las comunidades indígenas en los mares y fronteras”.

La Presidenta evocó la historia mencionando que aquel grito de Dolores no fue sólo un llamado a liberarse de la colonia española, fue un llamado a la justicia y al corazón y valentía de un pueblo decidido a ser dueño de su propio destino.