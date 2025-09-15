▲ La mandataria cerró ayer en Morelia y Toluca la primera mitad de su gira de rendición de cuentas. Foto Presidencia

Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 3

Toluca, Méx., La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó ayer que los triunfos de la Cuarta Transformación son palpables en la vida nacional y representan la continuidad del legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Subrayó que el movimiento que encabeza “tiene principios, tiene causas y da resultados”, lo que se refleja en la disminución de la pobreza y la desigualdad.

Sheinbaum visitó Morelia y Toluca, donde cerró la primera mitad de su gira nacional de rendición de cuentas, en la que ha visitado 16 estados.

En el Pabellón Don Vasco de Morelia, la mandataria aseguró que México vive un momento histórico en el que el pueblo ha recuperado su dignidad.

“Este es el momento en donde el porcentaje de personas en pobreza en el país es el más bajo de toda la historia de México, menos de 30 por ciento. Es el triunfo de la Cuarta Transformación de la vida pública y de un hombre que sigue siendo un honor nombrar: el presidente Andrés Manuel López Obrador”, expresó frente a miles de asistentes.

De acuerdo con cifras oficiales, señaló que 13.5 millones de personas han salido de la pobreza en los últimos seis años, aunque reconoció que aún queda camino por recorrer: “Todavía hay mucho por hacer, porque no queremos que haya una sola familia en pobreza”.

La Presidenta envió también un mensaje a las comunidades migrantes en Estados Unidos, a quienes ofreció acompañamiento permanente de su gobierno. Recordó su etapa juvenil en Cheranástico, comunidad purépecha donde colaboró en proyectos comunitarios, y destacó la solidaridad de los pueblos originarios como una enseñanza fundamental en su formación.