▲ En febrero de 1967 se firmó en la Ciudad de México el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, también conocido como El Tratado de Tlatelolco, el cual fue impulsado por el canciller Alfonso García Robles. Foto opanal.org

ste año se conmemora el 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la agresión japonesa y la Guerra Mundial Antifascista. Por un lado, América Latina ha gozado de paz sin guerras interestatales durante muchos años; por otro, la región ha hecho importantes contribuciones a la paz mundial en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Primero, América Latina firmó el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares (Tratado de Tlatelolco). Tras el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Japón en 1945, el mundo entero comprendió el poder devastador de las armas nucleares. Además, la Crisis de los Misiles en Cuba de 1962 alertó aún más a América Latina de que si el conflicto entre las dos superpotencias –Estados Unidos y la Unión Soviética– escalaba hasta la guerra, toda la región cercana a EU podría convertirse en un “infierno” de guerra nuclear. Por ello, se consideró necesario tomar medidas preventivas.

El 29 de abril de 1963, por iniciativa de México, cinco naciones latinoamericanas –México, Brasil, Bolivia, Chile y Ecuador– emitieron una declaración conjunta para establecer una zona libre de armas nucleares en la región. En diciembre del mismo año, la 18ª Asamblea General de la ONU adoptó la resolución 1911, apoyando esta iniciativa. Con el respaldo de la ONU, 17 países latinoamericanos crearon en noviembre de 1964 la Comisión Preparatoria para la Desnuclearización de América Latina (Copredal), encargada de redactar el tratado. Catorce países latinoamericanos firmaron el 14 de febrero de 1967 el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina en la zona de Tlatelolco, Ciudad de México.

El tratado estipulaba que los Estados parte no debían probar, usar, fabricar, producir ni adquirir armas nucleares dentro de sus territorios, ni aceptar, almacenar, instalar, desplegar o poseerlas en ninguna forma. Para garantizar el cumplimiento, en 1969 los Estados contratantes establecieron la Organización para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina (rebautizada en 1985 como el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, Opanal). Los 33 países de la región se han adherido a esta organización. El canciller mexicano Alfonso García Robles recibió el Premio Nobel de la Paz en 1982 por su destacado papel en la concreción del tratado.

Segundo, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) ha declarado a América Latina como una “Zona de Paz”. Es bien sabido que las guerras son libradas por los seres humanos. Por tanto, el hecho de que el concepto de paz esté profundamente arraigado en la naturaleza humana tiene un impacto decisivo en la elección entre guerra o paz. En otras palabras, el carácter nacional de un pueblo desempeña un papel crucial en la conformación de sus visiones sobre la guerra y la paz.

América Latina es una región multiétnica (con unas 600 etnias), que puede dividirse a grandes rasgos en cinco categorías: pueblos indígenas (amerindios), inmigrantes europeos y sus descendientes, africanos y sus descendientes, inmigrantes asiáticos y sus descendientes, y diversos grupos mestizos (como mestizos y mulatos). Esta composición diversa ha moldeado un carácter nacional que valora la armonía, el respeto mutuo, el optimismo, la resiliencia, la apertura y la hospitalidad. También se caracteriza por la inclusividad, la no agresividad, la amistad y la satisfacción. Como resultado, los pueblos latinoamericanos poseen un anhelo innato de paz y tranquilidad.

Esto explica en parte por qué el gasto militar en América Latina es relativamente bajo. Según datos publicados por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo en abril de 2025, entre las 40 economías del mundo con mayor proporción de gasto militar respecto al PIB en 2024, sólo Brasil, México y Colombia aparecen en la lista, ocupando los puestos 21, 22 y 24, respectivamente. Costa Rica no tiene ejército, únicamente una pequeña fuerza policial para la seguridad interna y la vigilancia fronteriza. De manera similar, las fuerzas armadas de República Dominicana, Granada, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Haití y Panamá son extremadamente limitadas en tamaño.

En la II Cumbre de la Celac, celebrada en Cuba entre el 28 y 29 de enero de 2014, América Latina declaró su determinación de resolver las disputas interestatales sin recurrir a la fuerza, sobre la base del derecho internacional y la Carta de la ONU, estableciendo así a América Latina como una “Zona de Paz”. Alfred-Maurice de Zayas, experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la Promoción de un Orden Internacional Democrático y Equitativo, consideró esta declaración tan significativa como el nacimiento del Tratado de Tlatelolco.

Tercero, América Latina siempre ejerce la máxima moderación en las disputas territoriales. La paz mundial se compone de la paz en distintas regiones. Sólo cuando cada región logre la paz, la paz mundial podrá convertirse en realidad. Así, al mantener América Latina la paz regional sin guerras interestatales, ya constituye una contribución a la paz global.