Redada en planta de Hyundai en EU desalienta inversiones: Corea del Sur
Foto
Foto Ap
Periódico La Jornada
Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 13

El intento del presidente Donald Trump de revitalizar la manufactura estadunidense mediante la inversión extranjera se ha topado con sus medidas enérgicas contra la inmigración. Corea del Sur se comprometió a invertir 350 mil millones de dólares en Estados Unidos cuando ambos países anunciaron un acuerdo comercial en julio. Apenas una semana después de que las autoridades de inmigración allanaran una planta de baterías de Hyundai en Georgia, detuvieran a más de 300 trabajadores y mostraran videos de algunos de ellos encadenados, el presidente surcoreano Lee Jae Myung advirtió que otras empresas del país podrían mostrarse reacias para invertir en Estados Unidos. En la imagen, el aeropuerto de Incheon a donde llegaron los empleados de la empresa automotriz que fueron víctimas de la redada.

