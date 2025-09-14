Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 13
Pekín. El Ministerio de Comercio de China inició ayer dos investigaciones sobre la política comercial de Estados Unidos en materia de chips un día antes de una nueva ronda de conversaciones comerciales entre Washington y Pekín en España.
La primera investigación examinará si Washington ha discriminado a las empresas chinas en sus políticas sobre el comercio de chips. La segunda investigaría el supuesto dumping de importaciones de algunos chips analógicos estadounidenses utilizados en dispositivos como audífonos, routers Wi-Fi y sensores de temperatura.
El Ministerio señaló en un comunicado que Estados Unidos había impuesto una serie de restricciones a China en materia de chips en los últimos años, incluidas investigaciones sobre discriminación comercial y controles a la exportación.
Tales prácticas proteccionistas supuestamente discriminan a China y pretenden frenar y suprimir el desarrollo chino de industrias de alta tecnología como los chips de computación avanzada y la inteligencia artificial, añadió.
Conversaciones en Madrid
Una delegación encabezada por el viceprimer ministro chino, He Lifeng, iniciará una nueva ronda de diálogo con Estados Unidos desde hoy y hasta el 17 de septiembre en Madrid.
El Ministerio de Comercio ha informado que ambas partes tratarán asuntos económicos y comerciales como los aranceles estadounidenses, el "abuso" de los controles a la exportación y TikTok. En un comunicado separado sobre las conversaciones del sábado, cuestionó las políticas de Washington.