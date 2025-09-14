Reuters

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 13

Pekín. El Ministerio de Comercio de China inició ayer dos investigaciones sobre la política comercial de Estados Unidos en materia de chips un día antes de una nueva ronda de conversaciones comerciales entre Washington y Pekín en España.

La primera investigación examinará si Washington ha discriminado a las empresas chinas en sus políticas sobre el comercio de chips. La segunda investigaría el supuesto dumping de importaciones de algunos chips analógicos estadounidenses utilizados en dispositivos como audífonos, routers Wi-Fi y sensores de temperatura.

El Ministerio señaló en un comunicado que Estados Unidos había impuesto una serie de restricciones a China en materia de chips en los últimos años, incluidas investigaciones sobre discriminación comercial y controles a la exportación.