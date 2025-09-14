Alejandro Alegría

El planteamiento del gobierno federal de incrementar los aranceles está más dirigido a productos chinos, pues México cuenta con tratados comerciales con otras naciones asiáticas como Vietnam, Malasia o Singapur, señaló Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (Lacen) de la UNAM.

El especialista explicó en entrevista con La Jornada que de aprobarse la medida incluida en el Paquete Económico 2026, México estaría aplicando la cláusula de nación más favorecida de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

“México no sale de lo que se establece en la OMC, pero rompe su estrategia de no elevar aranceles durante casi 30 años.”

Precisó que México tiene tratados comerciales con 44 países de los 202 que pertenecen a la OMC. Aunado a ello, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP por sus siglas en inglés), incluye a Japón, Malasia, Singapur y Vietnam.

“Se habla mucho de países, pero estrictamente esto va dirigido hacia China, tomando en consideración que México está fuertemente en la órbita de seguridad comercial de Estados Unidos y la presión por parte de Donald Trump es de que se disminuya de manera paulatina la presencia de China en México.”

Después de recordar que el gigante asiático es el tercer socio comercial de México por el volumen de importaciones y octavo en exportaciones, Martínez Cortés comentó que esta estrategia comercial que está impulsando el gobierno federal “va a afectar a la larga a la cadena de proveedores que se han establecido en México”.

Apuntó que del gigante asiático se importan productos manufactureros, en particular para la industria electrónica, automotriz, telecomunicaciones, química, textil y calzado.