Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 13
El planteamiento del gobierno federal de incrementar los aranceles está más dirigido a productos chinos, pues México cuenta con tratados comerciales con otras naciones asiáticas como Vietnam, Malasia o Singapur, señaló Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (Lacen) de la UNAM.
El especialista explicó en entrevista con La Jornada que de aprobarse la medida incluida en el Paquete Económico 2026, México estaría aplicando la cláusula de nación más favorecida de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
“México no sale de lo que se establece en la OMC, pero rompe su estrategia de no elevar aranceles durante casi 30 años.”
Precisó que México tiene tratados comerciales con 44 países de los 202 que pertenecen a la OMC. Aunado a ello, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP por sus siglas en inglés), incluye a Japón, Malasia, Singapur y Vietnam.
“Se habla mucho de países, pero estrictamente esto va dirigido hacia China, tomando en consideración que México está fuertemente en la órbita de seguridad comercial de Estados Unidos y la presión por parte de Donald Trump es de que se disminuya de manera paulatina la presencia de China en México.”
Después de recordar que el gigante asiático es el tercer socio comercial de México por el volumen de importaciones y octavo en exportaciones, Martínez Cortés comentó que esta estrategia comercial que está impulsando el gobierno federal “va a afectar a la larga a la cadena de proveedores que se han establecido en México”.
Apuntó que del gigante asiático se importan productos manufactureros, en particular para la industria electrónica, automotriz, telecomunicaciones, química, textil y calzado.
Por ello, consideró que también habría una afectación en la relación comercial con Estados Unidos, pues los productos se manufacturan en territorio mexicano para exportarse al mercado más grande del mundo.
Apuntó que empresas como General Motors, de origen estadunidense, también se verán afectadas con la medida propuesta por la Secretaría de Economía (SE), pues al menos 15 modelos de vehículos son importados de China.
“No es estrictamente el país como tal, sino que también va a haber efectos en cuanto a costos para empresas que importan, ya sea autopartes, manufacturas o, en este caso, autos terminados provenientes de China”, dijo.
Aumentará el costo de los automóviles
El especialista comentó que aumentar las tarifas repercutirá en el bolsillo de los hogares en México. “Paradójicamente esto va a afectar a las familias que perciben uno o dos salarios mínimos y se va a proteger a empresas estadunidenses que están afincadas en México”.
Acotó que los productos de mayor acceso a la población con menos recursos son los textiles y vestidos.
Los precios de los autos también se incrementarán, pues si bien entre el 3 de septiembre de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2024, los autos eléctricos provenientes de China entraron sin pagar arancel, a partir del 1º de octubre de 2024, ya pagan un arancel del 20 por ciento y ahora habrá una nueva escalada.
“Van a aumentar los costos de estos autos para proteger desde México a la industria automotriz estadunidense que no ha podido consolidarse en el sector de los vehículos eléctricos, como sí lo ha hecho China a escala mundial.”