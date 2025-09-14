La Guardia Civil derribó a algunos manifestantes para evitar que se lanzaran contra los ciclistas
Domingo 14 de septiembre de 2025, p. a10
Madrid. En uno de los puertos más míticos de la Sierra norte de Madrid, en el ascenso a Cercedilla, los responsables de la Vuelta ciclista a España decidieron acortar el recorrido y alterar el curso de la carrera debido a las protestas pro Palestina, en especial la que lideraban las líderes de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero, quienes bloquearon parte de la carretera en señal de repudio contra el equipo Israel Premier Tech y la apología sionista de su dueño y patrocinador, Sylvan Adams, del régimen de Benjamin Netanyahu, en el contexto de la intervención bélica en la franja de Gaza.
Las protestas contra la carrera finalmente tuvieron éxito en la etapa reina, en la que recorría los puertos más exigentes, con un trayecto de 167 kilómetros y más de 4 mil 700 metros de ascensión positiva.
“Fuera Israel”
Las protestas fueron convocadas por diversas plataformas, como las Asociaciones Adelante Sierra, bajo el lema “Por genocida, fuera Israel de la Vuelta”, “La Sierra con Palestina e Izquierda Castellana”. La organización de la Vuelta, que durante la mañana anunció el recorte de 5 kilómetros de la etapa final de Madrid del domingo por motivos de seguridad, también decidió sobre la marcha saltarse el paso por Cercedilla (donde se encontraban las concentraciones lideradas por Ione Belarra e Irene Montero) por la cantidad de manifestantes pro Palestina. Y donde se habría tenido que disputar un sprint intermedio.
Precisamente ahí un grupo de alrededor de 30 personas que portaban banderas de Palestina cortó la carretera en la localidad de Becerril de la Sierra, en Navacerrada, tras el paso de los ciclistas de cabeza de carrera trataron de impedir el paso de los ciclistas a la llegada del pelotón, ante lo que debieron intervenir agentes de la Guardia Civil. El incidente se produjo a poco más de 17 kilómetros de la meta cuando un grupo de manifestantes se sentó en una intersección de la carretera, que fue cuando los agentes de la Guardia Civil despejaron la zona a la derecha de la carretera para permitir el paso de los ciclistas, llegando incluso a derrumbar a algunos manifestantes para evitar que se lanzaran contra los deportistas.
Ante la tensión creciente por las inminentes protestas en la parte final de la carrera, los responsables de la Vuelta decidieron acortar 12 kilómetros de la etapa de este domingo, en teoría por el riesgo que supondría a los ciclistas ante las protestas.
El favorito danés Jonas Vingeggard (Visma) se llevó la penúltima etapa y acaricia la victoria del certamen al alejarse por un minuto 16 segundos de su rival más cercano, el portugués Joao Almeida en la clasificación general (Team Emirates).