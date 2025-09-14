▲ Manifestantes pro Palestina durante la vigésima etapa de la Vuelta España, junto al avance del grupo en El Escorial, Comunidad de Madrid. Foto Afp

Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. a10

Madrid. En uno de los puertos más míticos de la Sierra norte de Madrid, en el ascenso a Cercedilla, los responsables de la Vuelta ciclista a España decidieron acortar el recorrido y alterar el curso de la carrera debido a las protestas pro Palestina, en especial la que lideraban las líderes de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero, quienes bloquearon parte de la carretera en señal de repudio contra el equipo Israel Premier Tech y la apología sionista de su dueño y patrocinador, Sylvan Adams, del régimen de Benjamin Netanyahu, en el contexto de la intervención bélica en la franja de Gaza.

Las protestas contra la carrera finalmente tuvieron éxito en la etapa reina, en la que recorría los puertos más exigentes, con un trayecto de 167 kilómetros y más de 4 mil 700 metros de ascensión positiva.

“Fuera Israel”

Las protestas fueron convocadas por diversas plataformas, como las Asociaciones Adelante Sierra, bajo el lema “Por genocida, fuera Israel de la Vuelta”, “La Sierra con Palestina e Izquierda Castellana”. La organización de la Vuelta, que durante la mañana anunció el recorte de 5 kilómetros de la etapa final de Madrid del domingo por motivos de seguridad, también decidió sobre la marcha saltarse el paso por Cercedilla (donde se encontraban las concentraciones lideradas por Ione Belarra e Irene Montero) por la cantidad de manifestantes pro Palestina. Y donde se habría tenido que disputar un sprint intermedio.