Periódico La Jornada

Domingo 14 de septiembre de 2025, p. 9

Los Diablos Rojos del México están a un triunfo de ceñirse la corona de la Serie del Rey tras vencer 7-2 a los Charros de Jalisco y adelantarse 3-0 en su serie.

En el juego realizado en el estadio Panamericano en Guadalajara, los escarlatas remontaron a los dirigidos por Benjamín Gil, que iniciaron el duelo con ventaja de dos carreras.

Con triple de Mallex Smith y sencillo de Michael Wielansky, los locales se fueron al frente 2-0 al completar el primer tercio del juego.

Pero la ventaja duró poco. Un rally de cuatro anotaciones en la cuarta entrada le permitió a los escarlatas recuperarse para poner la pizarra a su favor por 4-2.

Allen Córdoba, ex jugador de Charros, puso una nueva rayita a favor de los Pingos para poner la pizarra 5-2 en el quinto episodio. Los visitantes anotaron dos carreras más para sentenciar el definitivo 7-2 y comenzar a soñar con el bicampeonato.

Los Charros buscan romper una sequía de más de medio siglo sin título en la Liga Mexicana de Beisbol. Su última aparición en una final de verano fue en 1971. El calendario de la Serie del Rey contempla el Juego 4 para hoy, también en Zapopan.

Alejandro Kirk le da la victoria a los Azulejos

Los Azulejos de Toronto se impusieron 5-4 sobre los Orioles de Baltimore en el Rogers Centre, en un juego en que el mexicano Alejandro Kirk impulsó la carrera de la victoria con un elevado de sacrificio en la novena entrada.