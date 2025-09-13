De la redacción

Periódico La Jornada

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 10

El ex presidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz 2016, Juan Manuel Santos, exhortó ayer a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a no retroceder frente a las fuerzas que promueven la polarización y la agitación política ni ante los líderes que dividen y siembran odio. “Este no es el momento de separarnos, sino de unirnos”, enfatizó al ofrecer una conferencia magistral en el auditorio Alfonso Caso, como parte de la Primera Semana Nacional de Cultura de Paz.

Santos advirtió que los discursos nacionalistas que excluyen y apelan al miedo no conducen a la reconciliación. “Las diferencias de raza, credo u orientación sexual no pueden distraernos de una verdad esencial: todos somos seres humanos. Todos somos uno, una sola raza que llamamos humanidad”, expresó ante cientos de universitarios.

El ex mandatario compartió su experiencia en el proceso de paz que puso fin a más de cinco décadas de guerra civil en Colombia, y recordó que el camino elegido fue el del diálogo y la reconciliación, no el del odio.

Señaló que los jóvenes tienen hoy el poder y la responsabilidad de liderar la lucha contra la intolerancia, con una visión que considere la diversidad como fortaleza y el amor como fuerza unificadora.