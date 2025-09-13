Ap y Afp

Periódico La Jornada

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 4

Chicago. Ayer por la mañana un inmigrante mexicano indocumentado murió tras recibir un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo a las afueras de Chicago, Illinois, en un barrio de mayoría latina llamado Franklin Park.

El fallecido, identificado como Silverio Villegas González, fue alcanzado por una bala al intentar resistirse al arresto; durante la operación arrastró con su auto al agente que lo perseguía, quien resultó herido de gravedad, informaron medios estadunidenses.

El consulado de México en Chicago confirmó en un comunicado la nacionalidad de Villegas González, de 38 años de edad, y afirmó que se trataba de un cocinero oriundo del estado de Michoacán.

De acuerdo con otro comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el inmigrante, a quien describieron como una persona con antecedentes de “conducción imprudente”, se negó a seguir las órdenes de los agentes e intentó huir en su auto, avanzando hacia ellos. En ese acto, arrastró consigo a un oficial del ICE “una distancia significativa”. El agente, que sufrió múltiples lesiones, disparó temiendo por su vida.

El inmigrante fue trasladado a un hospital, donde se le declaró muerto, mientras el oficial resultó con heridas graves, aunque su condición fue reportada como estable.

La muerte de Villegas González ocurre en el marco de la Operación Midway Blitz, una ofensiva contra los inmigrantes lanzada por el gobierno de Donald Trump en Illinois desde inicios de septiembre.

El objetivo, según la Casa Blanca, es perseguir a personas sin estatus legal que tengan antecedentes de crímenes serios y estén evadiendo al ICE mediante las “leyes de santuario” locales, que establecen que las autoridades del área no están obligadas a colaborar con las agencias federales en la identificación, detención o entrega de personas indocumentadas.

La secretaria adjunta de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, afirmó que el agente “siguió su entrenamiento, usó la fuerza adecuada y aplicó correctamente la ley para proteger al público y a las fuerzas del orden”.