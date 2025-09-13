Huía para evitar ser arrestado
Silverio Villegas era cocinero originario de Michoacán
Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 4
Chicago. Ayer por la mañana un inmigrante mexicano indocumentado murió tras recibir un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo a las afueras de Chicago, Illinois, en un barrio de mayoría latina llamado Franklin Park.
El fallecido, identificado como Silverio Villegas González, fue alcanzado por una bala al intentar resistirse al arresto; durante la operación arrastró con su auto al agente que lo perseguía, quien resultó herido de gravedad, informaron medios estadunidenses.
El consulado de México en Chicago confirmó en un comunicado la nacionalidad de Villegas González, de 38 años de edad, y afirmó que se trataba de un cocinero oriundo del estado de Michoacán.
De acuerdo con otro comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el inmigrante, a quien describieron como una persona con antecedentes de “conducción imprudente”, se negó a seguir las órdenes de los agentes e intentó huir en su auto, avanzando hacia ellos. En ese acto, arrastró consigo a un oficial del ICE “una distancia significativa”. El agente, que sufrió múltiples lesiones, disparó temiendo por su vida.
El inmigrante fue trasladado a un hospital, donde se le declaró muerto, mientras el oficial resultó con heridas graves, aunque su condición fue reportada como estable.
La muerte de Villegas González ocurre en el marco de la Operación Midway Blitz, una ofensiva contra los inmigrantes lanzada por el gobierno de Donald Trump en Illinois desde inicios de septiembre.
El objetivo, según la Casa Blanca, es perseguir a personas sin estatus legal que tengan antecedentes de crímenes serios y estén evadiendo al ICE mediante las “leyes de santuario” locales, que establecen que las autoridades del área no están obligadas a colaborar con las agencias federales en la identificación, detención o entrega de personas indocumentadas.
La secretaria adjunta de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, afirmó que el agente “siguió su entrenamiento, usó la fuerza adecuada y aplicó correctamente la ley para proteger al público y a las fuerzas del orden”.
difundido en redes sociales
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, exigió “un informe completo y factual de lo que sucedió para garantizar transparencia y rendición de cuentas”.
En una conferencia de prensa efectuada ayer, defensores de la inmigración y autoridades locales argumentaron que el tiroteo demuestra cómo la aplicación militarizada de la ley de inmigración perjudica a las comunidades y exigieron transparencia y rendición de cuentas de los agentes de ICE involucrados en el tiroteo.
Estaban flanqueados por unas dos docenas de manifestantes que coreaban y tocaban tambores mientras sostenían una pancarta que declaraba: “Fin a la detención, bienvenidos inmigrantes”.
Fuera de control
“La máquina de deportación de Trump está fuera de control y opera sin transparencia ni rendición de cuentas, lo que produce un daño sin sentido en nuestras comunidades”, dijo Lawrence Benito, director ejecutivo de la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados.
La representante de Illinois, Norma Hernández, calificó el tiroteo como una tragedia y condenó los intentos de los agentes del ICE de culpar al fallecido.
“Estas tácticas han hecho que uno de los miembros de nuestra comunidad pierda la vida”, dijo Hernández. “No es el primero y, lamentablemente, no será el último”.
Mientras tanto, los habitantes de Chicago se preparan para las celebraciones del Día de la Independencia de México el fin de semana, que incluyen desfiles, festivales, fiestas callejeras y caravanas de autos, a pesar de la posible imposición de medidas contra la inmigración.
McLaughlin dijo que “los videos virales en redes sociales y los activistas que alientan a los extranjeros ilegales a resistirse a las fuerzas del orden” han hecho que el trabajo de los agentes del ICE sea más peligroso.
En las últimas semanas, autoridades locales, defensores y maestros han puesto en marcha esfuerzos en toda la ciudad para informar a las personas sobre sus derechos cuando se enfrentan a agentes del ICE.