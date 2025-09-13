Martha Pérez rinde protesta como nueva comisionada nacional de búsqueda
▲ La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, tomó protesta a Martha Lidia Pérez Gumecindo como encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a quien convocó a trabajar sin descanso con las familias de las víctimas hasta encontrar a sus seres queridos. Al asumir el cargo, Pérez Gumecindo aseguró conocer a profundidad las nuevas obligaciones derivadas de la ley y las tareas que “con urgencia se deben ejecutar”; subrayó que entre sus prioridades está instrumentar el Plan Nacional de Búsqueda y consolidar la “coordinación interinstitucional” con las fiscalías general y estatales. La nueva titular de la CNB se comprometió a “trabajar mucho para ganarme la confianza de las víctimas y la ciudadanía”.Foto Jair Cabrera Torres, con información de Jared Laureles, Alma Muñoz
y Arturo Sánchez
Periódico La Jornada
Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 3
