Arturo Sánchez Jiménez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. 3

La versión difundida esta semana por la agencia Reuters, que atribuye a la CIA un papel activo en operativos militares en México, fue calificada ayer de “absolutamente falsa” por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En su conferencia matutina, la mandataria aseguró que la colaboración con Estados Unidos en seguridad se limita al intercambio de información y que ninguna operación en territorio nacional involucra a agentes extranjeros.

En otro momento de la conferencia, la mandataria abordó el avance de las investigaciones sobre el llamado huachicol fiscal y destacó que las detenciones continuarán. Recordó que este delito afecta al erario y genera competencia desleal en el mercado de combustibles, pues se introducen cargamentos sin el pago de impuestos y se colocan a precios más bajos que los de importadores legales y de Pemex.

Según Reuters, durante la captura de Ovidio Guzmán López en enero de 2023, la CIA habría elaborado un “paquete de localización” y supervisado al grupo de élite que ejecutó el operativo. Sheinbaum rechazó tajantemente esa versión, sostuvo que las acciones corresponden de manera exclusiva a instituciones mexicanas y adelantó que su gobierno podría dar más detalles la próxima semana.