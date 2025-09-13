Gustavo Castillo García

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que fue detenido en Paraguay y ya fue trasladado a México Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco y líder de la organización criminal conocida como La Barredora, dedicada a actividades de extorsión y tráfico de personas y drogas.

Bermúdez Requena cuenta con una orden de aprehensión otorgada en febrero del presente año por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, en el estado de Tabasco.

A través de su cuenta en X, García Harfuch dio a conocer: “Por instrucciones de la presidenta @Claudiashein de cero tolerancia a la corrupción, se llevó a cabo una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia CNI, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico, en la que se realizó la detención”.

García Harfuch señaló que “en esta operación fue fundamental la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia, así como el intercambio de información que hace posible la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia”, y agradeció la colaboración y el apoyo de las autoridades de la República de Paraguay.

Bermúdez Requena huyó del país luego de que en febrero de este año se librara una orden de aprehensión en su contra y se difundiera que era el líder de La Barredora, lo cual fue dado a conocer en julio por el general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30 Zona Militar.

De acuerdo con los antecedentes del caso, La Barredora fue liderada por Bermúdez Requena al mismo tiempo que fungió como secretario de Seguridad Pública en Tabasco, cargo en el que fue designado el 11 de diciembre de 2019 por el entonces gobernador y actual senador Adán Augusto López Hernández.